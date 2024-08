“Mi-am revenit și vreau să fac box”. Leonard Doroftei are planuri mari după ce a revenit definitiv în România

după 5 ani de stat în Canada, de unde părea că nu se va mai întoarce. Fostul campion mondial și medaliat olimpic la box are planuri mari în sportul care l-a făcut mare.

Leonard Doroftei a revenit definitiv în România

La 54 de ani, Leonard Doroftei a decis să facă din nou o schimbare, iar de data aceasta a revenit definitiv în România. Fostul pugilist a fost plecat în Canada, acolo unde s-a redescoperit și și-a găsit un nou țel în viață.

Așadar, vrea să redea sportului în care s-a consacrat un nou suflu. Doroftei a anunțat că vrea să continue să antreneze și să formeze tineri români care să câștige titluri și turnee importante la box.

Primul pas al lui Leonard Doroftei este acela de a-și deschide o sală de box, acolo unde să le predea celor care vor să învețe tainele unuia dintre cele mai populare sporturi din lume. În cadrul unui interviu acordat la întoarcerea sa în țară, fostul pugilist a oferit mai multe detalii legate de revenirea sa.

“Mi-am revenit și vreau să fac box”

“Am plecat cinci ani din România, am avut nevoie de o schimbare. Am făcut-o şi acum consider că e timpul să mă întorc acasă. A fost o perioadă grea în Canada. Ştiam unde mă duc şi pentru asta m-am dus. Când a fost greu, am fost doar eu cu familia. A trebuit să mă concentrez pe ceea ce am de făcut.

Am stat şi m-am gândit: ‘Ce ştiu să fac cel mai bine? Box’. Deci, hai să facem box. A început să meargă pas cu pas. N-a fost uşor. Eu veneam după o perioadă foarte lungă în care nu am făcut absolut nimic. Mi-a fost foarte greu. Cu cât mi-a fost mai greu a fost mai frumos. Am reuşit să învăţ copiii să stea în gardă, să mişte.

A trebuit să-i conving un pic de ceea ce fac, pentru că Doroftei a fost cu ani mulţi în urmă. Au învăţat să mă respecte prin ceea ce fac în ring, prin ceea ce fac în sală. Au învăţat să respecte şi să iubească acest sport, boxul. Cu prietenul meu din Canada, cu Iulian, cel care a avut iniţiativa de a antrena la sala lui, am făcut o sală mică, doar că am vrut mai mult.

Când copiii mei au plecat în Romania, atunci soţia a spus că trebuie să mergem acasă. A fost la momentul potrivit. Când am luat decizia de a pleca în Canada, am luat-o în familie. Acum când au decis că sunt bine şi au decis să vină înapoi. Aici e locul lor, acasă”, a spus Leonard Doroftei, potrivit .

“Vreau să fac o sală de box”

“Am plecat supărat pe mine din România. Nu am plecat supărat pe nimeni. N-am ştiut să gestionez problema şi am devenit moale. (n.r. – îţi vei deschide un alt restaurant în Romania?) Nu. Eu, personal, nu.

Vreau să fac o sală de box, o sală de box în care să vii să înveţi tainele acestui sport. Cu cine le înveţi? Cu un campion mondial, european, medaliat olimpic, nu cu oricine. Ca hobby, pentru că avem perioade în care lucrăm stilul asiatic, stilul american, stilul pro, stilul amator.

Avem perioade în care lucrăm diferite stiluri de box, lucruri pe care le facem împreună. Da, am considerat că m-am trezit, că mi-am revenit. Am fost într-o perioadă grea când am plecat şi vârsta… Alţii clachează.

(n.r. – Vei colabora cu Federaţia Română de Box?) În perioada asta, nu, poate în viitor. Dacă or avea nevoie de serviciile mele, cu drag, sigur. Depinde de oamenii din federaţie ce vor. Dacă vor să dea boxului un impuls sau să rămână în loc şi să aştepte o calificare… Treaba lor”, a mai spus Doroftei pentru sursa citată.