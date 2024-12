„Mi-am vândut proprietățile ca să țin Rapidul”. Sacrificii imense ale fostului patron din Giulești pentru readucerea la viață a echipei

Nicolae Cristescu, fostul patron al Rapidului, a discutat pe tema investițiilor și sacrificiilor sale. În exclusivitate, , Cristescu a pus întotdeauna Rapidul pe primul loc și a îndeplinit fiecare cerință pe care staff-ul a avut-o.

Nicolae Cristescu: „Steaua și Dinamo au stat o săptămână în cantonament, Rapidul a stat două”

, dar nu a putut să se bucure prea mult de el. Clubul a dat faliment la scurt timp din cauza datoriilor pe care le avea din timpul în care Copos îi conducea pe „alb-vișinii”.

În dialogul purtat cu Robert Niță, Cristescu a vorbit despre peripețiile și cerințele pe care i le-a cerut atunci Viorel Moldovan, antrenorul Rapidului. După spusele sale, omul de afaceri nu a refuzat niciodată. A făcut tot i s-a cerut și a investit „101%”.

„M-am zbătut și am alergat ca să le creez condiții. Au avut condiții și îți dau „n” exemple. Într-o iarnă, unde era zăpada de 2 metri și nu puteam să ne antrenăm, am plecat în Turcia. Unde au plecat toate echipele. (n.r. pe banii dumneavoastră?) Normal. Mai mult, Viorel Moldovan, care era antrenor la momentul respectiv, mă sună și mă întreabă după o săptămână: „Putem să mai facem un efort și să-i mai ținem încă o săptămână? Că în țară n-avem cum”.

Și am mai plătit încă o săptămână. Steaua, Dinamo și celălalte echipe au stat o săptămână în cantonament, Rapidul a stat două săptămâni. Înafară de faptul că mi-a spus: „Domne, suntem o echipă, suntem un brand, hai să schimbăm tot”. Am schimbat și echipamente”, a dezvăluit Nicolare Cristescu la SUFLET DE RAPIDIST.

Cristescu a ținut cont de dorințele lui Viorel Moldovan

Fostul patron a vrut să facă tot ce e mai bun pentru echipa pe care o iubește de mic copil. A răspuns afirmativ tuturor cerințelor lui Viorel Moldovan, antrenorul Rapidului de atunci, așa cum a dezvăluit la SUFLET DE RAPIDIST marca FANATIK.

„Am ținut mult de tot cont de ce spune Viorel Moldovan. Când am retrogradat, atunci am apelat la Viorel Moldovan, am avut o discuție cu el. A acceptat să preia Rapidul, nu m-am implicat sub nicio formă la Rapid. Viorel Moldovan e un caracater puternic și n-aveam cum să mă implic eu la echipă, să fac eu echipa sau să aduc jucători fără să am acordul lui.

Pentru că e normal. Având un antrenor căruia îi aduci jucători și-l obligi să facă echipa, nu mai ai pretenții la el și nu mai poți să-l tragi la răspundere. Cu Viorel Moldovan, îi mulțumesc pe această cale, am promovat.”, a adăugat Nicolae Cristescu în dialogul cu Robert Niță.

În plus, fostul patron a confirmat faptul că a avut de suferit financiar pentru a promova Rapidul. A spus că și-a vândut din proprietăți pentru Rapid și că au fost eforturi foarte mari. În ciuda acestui fapt, salariile jucătorilor erau sub media colegilor de la alte echipe din prima ligă.

„Am făcut niște eforturi extreme și mi-am vândut o grămadă de proprietăți ca să țin Rapidul și să-l promovez în primul an. Nu ții o echipă ca Rapidul cu 2 lei. Băieții au fost mai mult decât înțelegători, dar salariile erau ceva sub nivelurile celor din prima ligă. Poate erau uneori peste echipele de partea a doua a clasamentului”, a mai spus Cristescu.

SACRIFICIILE URIAȘE făcute de Nicolae Cristescu pentru A ȚINE RAPIDUL ÎN VIAȚĂ