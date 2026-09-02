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Cu doar trei săptămâni înainte de a-și aniversa ziua de naștere fiul lui Ion Țiriac a șocat cu un mesaj postat în mediul online. Descoperă în rândurile de mai jos ce a putut să spună Alexandru Țiriac, fostul partener al Soranei Cîrstea, despre traiul pe acest pământ.

Ce a realizat Alexandru Țiriac până la 50 de ani

Alexandru Țiriac (49 ani) este o persoană activă în social media, acolo unde postează diverse citate și comentarii. Unul dintre mesajele cu care i-a atins pe internauți face trimitere la . Aceasta are legătură cu cei doi băieți care au venit pe lume în timpul mariajului cu Ileana Lazariuc (44 ani).

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Într-o altă zi a oferit o . Afaceristul își împărtășește constant gândurile cu fanii, însă acum a șocat cu o afirmație unică. Aflat în luna în care își va sărbători ziua de naștere a uimit cu cuvintele pe care le-a folosit.

Pe data de 22 septembrie va schimba prefixul și va împlini 50 de ani. Astfel, fostul iubit al Soranei Cîrstea a decis să facă o socoteală în ceea ce privește experiența avută până acum. Astfel, a notat că „nu îi este frică de moarte”, ci îi este frică „că nu a trăit suficient”, cu toate că până la această vârstă a făcut toate lucrurile pe care și le-a dorit.

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Mai mult, a recunoscut că are o listă cu orașele pe care vrea să le viziteze. Cel de la numărul 146 este situat în China și se numește Shanghai. Moștenitorul imperiului construit de Ion Țiriac (87 ani) a distribuit o poză cu celebrul turn Oriental Pearl care a fost imortalizat într-o imagine spectaculoasă, la ceas de seară. Poza surprinde și râul Huangpu.

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Cum s-a remarcat Alexandru Țiriac pe Internet

„Evaluarea mea inițială, după 50 de ani pe Pământ. Nu știu cine conduce acest loc, dar știu că energia are o memorie mai bună decât oamenii. Binele călătorește la economic. Răul are prioritate și deja știe locația ta în timp real. Alege cu atenție ce trimiți. În cele din urmă, toate învață drumul spre casă”, a scris Alexandru Țiriac, pe Instagram.

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Această descriere a fost lăsat în dreptul unui calup de imagini. Prima dintre acestea vorbește despre Divinitatea care ia mai multe forme, în funcție de religia fiecăruia. Unii îl numesc Dumnezeu, în timp ce alți credincioși îi spun Allah, Iahve, Shiva, Krishna sau Brahman. De asemenea, există și categoria celor care fac trimitere la Univers.

„Pentru că toți ne certăm pentru numele din agendă”, se arată în completarea postării. Mai mult decât atât, afaceristul nu știe cu exactitate cine conduce locul acesta, poate nimeni sau poate toată lumea, dar este sigur de un aspect important. Fiecare ființă de pe Pământ are un rol bine pus la punct pentru că „nu cred că suntem doar bucăți aleatori de carne cu Wi-Fi”.

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”Ceva mai mare curge prin noi toți”

„Cred că ceva mai mare curge prin noi toți. Nu un bătrân din nori care face prezența, ci mai degrabă o singură energie care poartă opt miliarde de fețe diferite. Ești atât cauză, cât și efect. Orice ai pune în lume, tot trebuie să trăiești în acea lume. Așa că alege cu grijă.

Energia are o memorie lungă. Oferă bine, găsește el o cale să se întoarcă acasă. Poate târziu. Poate prin altcineva. Binele călătorește la clasa economic. Energia negativă? La clasa business. Are deja locația ta în timp real”, a mai adăugat Alexandru Țiriac, care pare că face referire la karmă.

Fiul celebrului Ion Țiriac a mai subliniat că în general oamenii buni sunt loviți din toate direcțiile. Cu toate acestea, nu orice durere trebuie să fie văzută ca o pedeapsă. Uneori viața este doar prost gestionată, însă alegerile aparțin fiecărei persoane în parte. Prin urmare, fiecare om decide în ce se transformă suferința, în amărăciune, înțelepciune sau devine un upgrade de personalitate foarte scump.

În încheiere, afaceristul le-a spus internauților că nimeni nu e aici pentru a salva lumea. Totodată, crede că lumea nu pare să vrea să fie salvată. E de ajuns să fie schimbată lumea unei singure persoane pentru că conștiința nu este deasupra noastră. Alexandru Țiriac este de părere că, de fapt, conștiința stă chiar în noi.