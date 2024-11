”Mi-e frică să nu fie un nou Mamut”. Transferurile lui Rotaru, făcute praf: ”Dacă îl regretăm pe Anzor, avem o mare problemă”

Horia Ivanovici a răbufnit la adresa fotbaliștilor cumpărați vara trecută de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova. Oltenii au ajuns, luni seară, la a treia partidă fără victorie în Superligă, după ce .

Transferurile lui Mihai Rotaru la Universitatea Craiova, ”desființate” la FANATIK SUPERLIGA

Directorul FANATIK a afirmat că în general elevii lui Costel Gâlcă sunt niște fotbaliști supraevaluați. Realizatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și-a manifestat indignarea în special față de cele mai recente transferuri din tabăra ”leilor”. I-a numit direct, în stilul său caracteristic, ”petarde de jucători”.

”Hai să spunem lucrurilor pe nume. Este o echipă umflată cu pompa. Are niște jucători care de cinci ani de zile ne tot promit paradisul alb-albastru. Cu un Mihai Rotaru care bagă o grămadă de bani. Și eu îl știu că nu doarme, pune și suflet.

E disperat, își dorește foarte mult. Nu știu ce sistem de scouting are. Au venit numai petarde de jucători la Craiova, Sorine! Niciunul nu îmi spune nimic. Singurul fotbalist, dar și acela după mult timp, până s-a adaptat, poate este Anzor.

Mă uitam la Oshima. Zici că e samurai. Du-te, bă, și joacă în filme și lasă-mă. Mă uitam la Lukic, Doamne ferește! Sorine, dacă dau jos 30 de kile, eu dau un gol din poziționare. Dau un gol, crede-mă. Lukic ăsta îți zice ceva? (Sorin Cârțu: Ți-am zis că mi-e frică să nu fie un nou Mamut. E al doilea Mamut.)

E jucător de 800.000 de euro. Rotaru aruncă banii! Nea’ Mihai, arunci cu banii! Dar cu cine te sfătuiești când faci transferurile? Cu Papură, cu cine?”, a răbufnit moderatorul Horia Ivanovici, la emisiunea .

Reacția lui Sorin Cârțu

La rândul său, Sorin Cârțu a recunoscut că Universitatea Craiova duce lipsă de fotbaliști capabili să decidă soarta unei partide. Ivanovici i-a transmis că, în aceste condiții, oltenii nu ar mai trebui să discute de lupta la titlu.

”Eu am altă părere. Dacă noi am ajuns să ne pară rău că nu îl avem pe Anzor în echipă sau pe Paradela, înseamnă că avem o mare problemă. Dacă noi regretăm absențele lor. Am văzut și în declarațiile lui Costel Gâlcă. Aici este problema noastră.

(Horia Ivanovici: Atunci du-te la culcare și nu mai vorbi de titlu). Noi nu avem jucători determinanți în echipa asta. Trebuie să analizăm cât de încet construim, fără să avem ingeniozitate”, a declarat Sorin Cârțu. Întrebat ce notă acordă campaniei de transferuri din vară, Cârțu a evaluat achizițiile Universității Craiova între cinci și șase.

