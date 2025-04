„Mi-e lehamite!”. Marius Șumudică, dezvăluiri șocante după CFR Cluj – Rapid 1-1: „La pauză, suporterii scriau că facem blat!”. Tot adevărul despre discuțiile cu familia Șucu pe teme tehnico-tactice

emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO. Antrenorul Rapidului a desființat toate acuzele la adresa sa.

Marius Șumudică le dă peste nas celor care l-au acuzat că Rapid va ceda în fața lui CFR Cluj: „După meci au dispărut băieții ăia”

Marius Șumudică a dat : „Pe unele site-uri ale suporterilor noștri, apăruse că Șumudică face jocurile lojelor. Face jocurile celor din loje și că acest meci va fi dat la o parte și nu știu ce.

După meci au dispărut băieții ăia. La pauză, pe site-uri de suporteri, se comenta că Șumudică face jocurile unor persoane din lojă și că noi ne dăm la o parte să câștige CFR-ul”.

Horia Ivanovici i-a luat apărarea lui Marius Șumudică și s-a arătat dezamăgit total de războiul mediatic împotriva antrenorului: „Cea mai mizerabilă campanie de fake news pe care am văzut-o în domeniul sportului a fost la adresa ta. Nu mă așteptam să se depășească până și politica. Norocul că tu ești un fel de John Wick. Trag ăștia cu toate fake-urile în tine, cu gloanțe și până la urmă tot supraviețuiești și câștigi.

Marius Șumudică a fost o reacție savuroasă: „Și fără vestă antiglonț”. Moderatorul emisiunii a completat indignat: „N-am văzut așa ceva, atâta minciuni în jurul tău, atâtea lucruri puse în gură, și mă bucur atât de mult că s-a mai destructurat un fake news, că face jocurile CFR-ului”.

Marius Șumudică, mesaj clar: „Ar trebui să iasă public toți cei de la CFR Cluj sau domnul Charalambous să își ceară scuze”

Marius Șumudică așteaptă ca antrenorul FCSB-ului să își toarne cenușă în cap: „Am spus-o la conferința de presă. Ar trebui să iasă public toți cei de la CFR Cluj sau domnul Charalambous să își ceară scuze, pentru că eu, printre defectele pe care le am, nu mint.

Eu niciodată nu am spus că fac jocurile CFR-ului sau că joc pentru CFR. Nu aveam niciun interes, era prima etapă din play-off, în condițiile în care mai erau 27 de puncte puse în joc. Deci niște minciuni și niște mizerii”.

„Șumi” s-a referit apoi și la o altă știre apărută în spațiul public: „Deci o tâmpenie mai mare ca asta, că am fost la Snagov, am avut discuții cu familia Șucu, că m-a certat băiatul dânsului, că m-a certat doamna. Deci eu am cunoscut-o pe această stimabilă doamnă la ziua mea, când a stat lângă soția mea și mi-am dat seama ce fel de femeie poate fi”.

Antrenorul Rapidului nu discută chestiuni tactice nici măcar cu Dan Șucu: „Îți dau cuvântul meu de onoare”

Marius Șumudică a mers mai departe și susține că la Rapid are idependență totală și e singurul șef în vestiar: „Niciodată nici nu a existat să deschidă subiectul de fotbal. Ce să mă întrebe? Nici n-a deschis subiectul. Nici domnul Șucu nu mă întreabă chestiuni tactice. Nu au existat niciun fel de discuții niciodată.

Îți dau cuvântul meu de onoare că de când sunt antrenorul Rapidului nu am avut discuție despre sistem, cine joacă, cum joacă, cine trebuie să joace sau mă întrebe vreodată cu ce echipă joc cu o zi înainte sau ceva de genul ăsta”.

Tehnicianul în vârstă de 54 de ani și-a adus aminte un singur moment în care el a vorbit cu patronul Rapidului: „A, că i-am zis eu că poate mă gândesc să joc așa, că aș face, asta e altă problemă, dar și asta cred că s-a întâmplat o dată și mi-a zis: ‘Șumi, nu e treaba mea. Fă cum crezi, e treaba ta’”.

„Doamna Șucu nici nu știu dacă știe când e ofsaid, cu toată stima pentru dânsa”

Marius Șumudică a subliniat din nou: „Mai mult de atât, cu doamna Șucu n-am avut nicio discuție în viața mea despre fotbal și mi-e lehamite să comentez astfel de mizerii, crede-mă. Nici nu știu dacă știe când e ofsaid, cu toată stima pentru dânsa”.

Angelescu este singurul cu care antrenorul Rapidului se mai consultă din punct de vedere tehnico-tactic: „Cu Victor vorbesc mai mult în ceea ce privește procesul de antrenament, îl mai sun după antrenamente, cum de altfel și pe domnul Șucu îl mai sunam și vorbeam. Mă mai întreba cum sunt băieții, cum s-au descurcat? Ai nevoie de ceva, să vin să te ajut? Ceva de genul ăsta. La atât se rezumă discuțiile”.