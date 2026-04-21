„Mi-e milă de Chiricheș!”. Marius Șumudică, stupefiat de situația veteranului de la FCSB

Marius Șumudică (55 de ani) a urmărit ultimele meciuri și declarații din fotbalul românesc. Tehnicianul a fost șocat de situația lui Vlad Chiricheș (36 de ani), veteranul de la FCSB pe care patronul Gigi Becali (67 de ani) nu vrea să îl mai vadă la echipa sa. „Șumi” a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre jucătorul român, explicând ce crede el că se petrece, de fapt.

Marius Șumudică, discurs amplu în direct despre situația lui Vlad Chiricheș la FCSB

O nouă etapă, un nou subiect fierbinte venit dinspre FCSB, acolo unde Gigi Becali a declarat din nou că nu vrea să îl mai vadă pe Vlad Chiricheș în echipa sa. Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul „roș-albaștrilor”, a mizat însă pe experimentatul fotbalist și la partida câștigată în deplasare cu 3-2 în fața Farului, spre surprinderea tuturor. Marius Șumudică nu își explică totuși de ce fostul internațional român se complace în situația actuală, în care este nevoit să suporte criticile constante ale patronului său.

„Îmi era milă de el și nu-l înțeleg. În momentul în care ai venit la FCSB, știi unde ai venit. E adevărat că ai făcut foarte multe pentru acest club. Ai fost vândut pe o sumă destul de mare. Ai jucat la un nivel extraordinar… Dragoste cu forța nu mai merge, în momentul în care vezi că nu înțeleg încăpățânarea lui, adică nu face decât să sufere, nu face decât să își păteze cariera pe care a avut-o. La FCSB, Gigi este cel care dictează.

Și atunci, dacă tu săptămână de săptămână primești astfel de bobârnace, eu nu înțeleg de ce nu te oprești. Sau dacă tu, cum cu toate că în ultima perioadă a avut foarte multe probleme musculare, eu nu înțeleg de ce, dacă îți dorești lucrul ăsta, nu spui stop și te duci în altă parte. Fiindcă nu mai există viață din punctul meu de vedere. Adică între Gigi și Chiricheș, în momentul de față, e foarte greu. Mă uitam la el, îl durea ceea ce s-a întâmplat și ceea ce s-a afirmat după joc. Eu, dacă aș fi fost Chiricheș, aș fi ridicat mâna și aș fi renunțat.

Cum l-a caracterizat Marius Șumudică pe Vlad Chiricheș

Marius Șumudică a vorbit și despre omul Vlad Chiricheș, explicând ce gândește, de fapt, jucătorul despre cariera sa în acest moment. „Șumi” este de părere că noua accidentare suferită de jucător îl va ține oricum departe de gazon în următoarea perioadă.

E un băiat inteligent, l-am văzut și cum vorbește. Nu știu dacă este încăpățânare, dar nu știu ce vrea să demonstreze. Fiindcă atâta timp cât patronul nu te mai dorește, atâta timp cât patronul te critică meci de meci și spune că bine că am scăpat de el. Îți iei mașina din parcare, îți iei ghetele și te duci pe drumul tău.

Probabil vrea să își ducă contractul la bun sfârșit. Din punctul meu de vedere, eu spun că în momentul de față este foarte greu ca această colaborare să mai aibă loc în contextul în care Rădoi va pleca. Orice antrenor va veni, eu cred că va fi destul de greu să se impună în fața lui Gigi și să continue cu Chiricheș. Bine, acum lăsăm la o parte și această problemă musculară, care nemaifiind întreruperi, eu cred că el este scos din activitate cel puțin 2-3 săptămâni”, a spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică a spus cum au reacționat turcii când au aflat de Mirel Rădoi

Marius Șumudică a mai vorbit și despre antrenorul Mirel Rădoi, așteptat cu mare interes la Gaziantep.

„Aseară, din informațiile pe care le aveam din Turcia, după jocul lor, pe care l-au câștigat cu 3-0 în dauna celor de la Kayserispor, toată lumea a așteptat că astăzi Mirel Rădoi să ajungă la Gaziantep. Mai departe, nu știu dacă a plecat dimineața, dacă pleacă, dacă nu mai pleacă. Noaptea e un sfetnic bun tot timpul și nu știu ce se întâmplă. Cei de acolo sunt foarte convinși că se duce, atât pot să vă spun. E un contract, din câte știu și ceea ce am aflat, încă patru jocuri pe care le mai au de disputat plus încă un an, anul viitor”, a mai spus antrenorul român.

Ce îl așteaptă pe Mirel Rădoi, de fapt, în Turcia

Marius Șumudică, un bun cunoscător al fotbalului turc datorită experiențelor sale în acest campionat, a explicat cât de greu este să antrenezi în țara „Semilunii”, indiferent de echipa pe care un tehnician o preia. Pasiunea fanilor pentru fotbal și dorința acestora de performanțe este ridicată chiar și la echipele nou-promovate, nu doar la granzii campionatului.

„O echipă scăpată de orice grijă. Au câștigat și ieri. În fiecare an, dacă tu mergi în Turcia la orice echipă, eu am început sezonul cu două echipe, cu Gaziantep și cu Kayseri în cariera mea. De fiecare dată când se prezintă echipa și când vin suporterii, fie că ești cea mai mică echipă ca buget, toți suporterii scandează champion, champion, toți cred că iei campionatul. Deci asta e presiunea în Turcia.

Indiferent că te numești Galatasaray sau o nou-promovată, asta scandează suporterii. Sunt foarte exigenți din punctul ăsta de vedere. Sunt cunoscători de fotbal, mănâncă fotbal pe pâine și ei la asta se așteaptă. Mai ales când vine un antrenor străin… este în vizorul presei și nu numai al presei cât și al suporterilor. Este catalogat drept un antrenor peste nivelul celor din Turcia și se așteaptă rezultate extraordinare de la antrenorul respectiv. Va fi o presiune uriașă, iar situația financiară a lui Gaziantep nu este roz”, a mai punctat „Șumi” la FANATIK SUPERLIGA.