”Mi s-a spus că aș mai avea 2-3 ani de trăit”. Mărturii cutremurătoare ale unei campioane europene care a aflat că are cancer la doar 33 de ani

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Lumea sportului nu este doar despre faimă, bani și viața de lux. Uneori, pentru un sportiv, destinul poate fi unul extrem de crunt, cu lovituri foarte dureroase. Din păcate, în această ipostază este și o mare atletă din Irlanda. Campioană europeană, aceasta face mărturii cutremurătoare despre lupta pe care o duce de un an deja cu un cancer de colon în stadiu avansat.

Campioana europeană care a aflat, la 33 de ani, că are cancer în stadiu avansat

Eroina, în adevăratul sens al cuvântului, a poveștii noastre este Ciara Mageean (34 de ani). Atleta din Irlanda a fost întotdeauna o luptătoare. Cariera ei de atletism a fost un portret al rezilienței, luptând mereu împotriva adversităților. A învățat un lucru însă: să nu cedeze niciodată. De un an deja, aceasta duce o bătălie care depășește cu mult pista de alergare. Și luptă la fel ca odinioară.

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Vestea fulgerătoare, ca un trăsnet în moalele capului, a venit în mai 2025. Atunci, Ciara a aflat că are cancer colorectal (colon) în stadiul IV. Vorbim de o boală metastatică. În termeni medicale, s-au răspândit deja din colon sau rect la organe îndepărtate, cel mai frecvent la ficat, plămâni sau peritoneu.

Din mai anul trecut, de după diagnosticare, fosta atletă a efectuat deja 18 runde de chimioterapie. Dar asta nu mai surprinde pe nimeni care o cunoaște. Sportiva ajunsă acum la 34 de ani este hotărâtă să stea demnă și să lupte cu boala. Ciara este, pe de altă parte, conștientă că ar putea deveni o luptă pe care nu o poate câștiga.

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Cum a primit Ciara vestea că are cancer: ”Cel mai greu moment a fost acela când a trebuit să-mi anunț familia”

Ciara spune, într-un interviu pentru , că momentul în care i s-a spus că are cancer de colon în stadiul IV ”a fost ceva care m-a distrus complet”. Mama ei, Catherine, a fost alături de ea la diagnosticul inițial. Apoi, câteva săptămâni mai târziu, veștile devastatoare au fost confirmate. Fosta alergătoare mărturisește că ”cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l fac vreodată” a fost acela să-și anunțe familia.

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”Există vreodată un moment potrivit să-ți spui familia că ai cancer în stadiul IV? A fost greu”, a zis ea. ”Familia mea m-a îmbrățișat pur și simplu. Tatăl meu a trebuit să iasă puțin la plimbare. Nu-i place să-l văd plângând. Cel mai greu este să văd cât de multă povară poartă familia mea și durerea pe care o simt, știind că nu mă pot ajuta. Sunt doar eu în lupta asta. Mă bucur că eu sunt cea care poate suporta toată durerea și boala. Ei ar vrea cu adevărat să mă ajute, dar nu pot”, spune Ciara.

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Ciara: ”Mi s-a spus că aș mai avea 2-3 ani de trăit”

Ciara mai vorbește despre și mărturisește faptul că au existat furie, frustrare și gânduri de genul ”De ce eu?”. Apoi spune câteva cuvinte crunte, despre ceea ce i-au spus medicii. Specialiștii nu îi acordă prea mulți ani de viață după depistarea bolii nemiloase.

”Am primit un diagnostic de cancer și mi s-a spus că s-ar putea să-mi mai rămână doi-trei ani de viață. Apoi trebuie să accept că gata, cariera mea de alergătoare s-a terminat. Pot să mă plâng pentru asta, având în vedere că există un lucru mult mai mare – lupta pentru viața mea?”, mai spune sportiva.

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Mageean a ratat Jocurile Olimpice de la Paris 2024 din cauza unei accidentări și recunoaște că este încă ”cu inima frântă” că nu va putea ținti participarea la următoarele Jocuri de la Los Angeles 2028.

În acest moment, Ciara spune că nu știe ce îi rezervă viitorul. Ea este hotărâtă să își trăiască viața la maximum. Are deja planuri pentru nunta cu partenerul, Tommy. În paralel, tânăra caută a doua opinie pentru posibile opțiuni de tratament. ”Vreau să lupt din răsputeri. Privesc toate aceste încercări ca fiind, într-un fel, pozitive. Sper ca până la sfârșitul anului să am și un inel de nuntă pe deget”, spune ea.

Ciara Mageean are mai multe titluri majore în carieră. A luat aur la Campionatele Europene de la Roma 2024 la 1500 m. A fost primul titlu european individual pentru Irlanda după cel acontat de Sonia O’Sullivan. Apoi, Ciara mai are argint la Campionatele Europene de la München 2022, tot la 1500 m.