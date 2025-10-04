„Mi se pare de domeniul SF-ului ca ambele, FCSB și CFR Cluj, să prindă play-off-ul”. Marius Șumudică a făcut toate calculele înainte de FCSB – Craiova

Marius Șumudică le dă Antrenorul de 54 de ani nu crede că mai e loc în play-off atât pentru campioană, cât și pentru vicecampioană.

Marius Șumudică, vești proaste pentru FCSB și CFR Cluj: „Una dintre ele iese”

Marius Șumudică a pus lupa pe FCSB și pe CFR Cluj, care traversează o formă execrabilă, în special în campionat. Ambele au ratat deja două obiective importante. Dacă roș-albaștrii nu au ajuns acolo unde își dorea patronul, în grupele Champions League, ardelenii au părăsit definitiv cupele europene.

„FCSB nu știu dacă se vor mai întâlni vreodată cu șansa pe care au avut-o, traseul de Champions League, ceea ce însemna foarte mulți bani pentru Gigi Becali.

Tu, în momentul de față, pierzi Champions League, într-un context care îți permitea să ajungi în grupe. În campionat arăți cum arăți. Nu am nicio treabă, dar ferească Dumnezeu să te bată acum Craiova. FCSB are acum 10 puncte. Mai sunt 19 etape. FCSB, ca să intre în play-off, trebuie să facă cel puțin 30 de puncte. Are 10, să ajungi la un 40. Anul ăsta cred că se intră cu mai puțin, 39-40 de puncte”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Ei trebuie să prindă locul 6!”

Fostul tehnician al Rapidului e convins că Meciul se va juca pe Arena Națională, duminică, 5 octombrie, de la ora 20:30. În acest moment, campioana en-titre e pe locul 10, la opt lungimi de play-off. În schimb, CFR Cluj e pe poziția a 13-a, cu 9 puncte.

„Dacă FCSB pierde meciul ăsta, mai are de jucat meciuri cu Dinamo, cu Rapid și nu mai pune echipele intermediare care sunt deasupra ta. Gen FC Argeș. FC Argeș are acum cu Petrolul, dacă bate face 25 de puncte. Dacă FCSB rămâne cu 10, sunt 15 puncte. Nu îmi spune că se înjumătățesc. Ei trebuie să prindă locul 6! Dar locul 6, în momentul de față, e la 8 puncte pline!

(n.r. – Mi se pare SF să nu prindă FCSB play-off-ul) Mie mi se pare de domeniul SF ca și FCSB și CFR Cluj să prindă împreună play-off-ul. Niciodată! Una dintre ele iese”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.