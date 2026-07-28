Mia Khalifa, vinovată pentru că Argentina a pierdut Cupa Mondială? Cine mai este, de fapt, pe listă

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Au fost găsiți vinovații pentru care Argentina a pierdut Cupa Mondială. Mia Khalifa se numără printre personalitățile publice care ar fi contribuit la rușinea suferită de echipa națională în marea finală cu Spania.

Mia Khalifa, motivul pentru care Argentina nu a luat Cupa Mondială?

Un post de televiziune din Argentina a analizat eșecul pe care echipa națională de fotbal l-a avut în Campionatul Mondial 2026. Jurnaliștii au lansat o adevărată tiradă încercând să găsească motivele pentru care sportivii nu au reușit să marcheze niciun gol în finală. În cele din urmă meciul a fost câștigat de Spania, scor 1-0.

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Fotbaliștii au dat totul pe teren, însă analiștii au cu totul altă părere. Într-o apariție la Todo Noticias, Jonatan Viale a descoperit 10 cauze principale ale „argentinofobiei”, relatează . Una dintre acestea este o fostă actriță de filme pentru adulți și comentatoare de sport, de origine libanezo-americană. Mai exact, este vorba de Mia Khalifa.

Aceasta a recurs la o . Prin urmare, comentariile constante pe care le-a făcut în spațiul public au pus-o pe lista vinovaților. În plus, a declarat în repetate rânduri că nu-l place pe Leo Messi. Mai mult, înainte de semifinala Argentina – Anglia, scor 2-1, actrița a scris un mesaj neașteptat în social media.

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Concret, a notat la secțiunea Stories de pe Instagram: „Cine cred că va câștiga? Omule, atâta timp cât nu e Argentina”. După terminarea partidei, când Jude Bellingham i-a dat o palmă lui Valentin Barco a mai transmis: „S-ar putea să cumpere un echipament Bellingham doar pentru palma asta lol”.

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Ulterior, Mia Khalifa a provocat și mai multă furie când a pariat suma de 1 milion de dolari pe victoria Spaniei, la o cotă de 1,65, în finala cu Argentina. Și chiar a câștigat suma de 650.000 de dolari. Totodată, celebra vedetă a fost pusă la zid de suporterii argentinieni, care au acuzat-o că este „anti-fotbalul argentinian”.

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Cine sunt vinovații

Specialistul în științe politice, Jonatan Viale, nu a pus-o pe listă doar pe Mia Khalifa. Argentinianul în vârstă de 41 de ani susține că printre vinovații pentru care se mai numără și antrenorul Egiptului, Hossam Hassan, care a acuzat FIFA că îl favorizează pe Lionel Messi și națiunea sud-americană.

Fotbaliști precum Piers Morgan și iShowSpeed nu au fost trecuți cu vederea. De asemenea, Samuel L. Jackson, care a etichetat Argentina drept „una dintre cele mai rasiste țări din lume” după finala Cupei Mondiale, nu a fost omis. Printre cei care au criticat Argentina se mai află Ibai Llanos, Rosalía, Pedro Pascal, Claudia Sheinbaum și Zohran Mamdani.