„Mic ticălos viclean!” Un jurnalist din Marea Britanie, suspendat din Formula 1 după ce l-a jignit pe Charles Leclerc

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Charles Leclerc și-a pus fanii Formulei 1 în cap, dar și presa internațională, după incidentul cu Lewis Hamilton din primul tur al . Un val de critici a venit la adresa pilotului de la Ferrari, pentru gestul său de a se impune în fața multiplului campion mondial. Însă unele dintre acestea au depășit limitele conduitei jurnalistice, iar FIA a sancționat acest caz imediat.

Un jurnalist de la Daily Mail, suspendat pentru restul sezonului!

Oficialii Federației Internaționale de Automobilism (FIA) au hotărât suspendarea jurnalistului britanic Jonathan McEvoy. Motivul este dat de insultele pe care acesta i le-a adus lui Charles Leclerc.

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Mai precis, gazetarul din Regat l-a făcut pe pilotul lui Ferrari „un mic ticălos viclean”, într-unul dintre editorialele sale din . Conform propriilor sale relatări, McEvoy ar fi avut un schimb de replici cu Frederic Vasseur, șeful echipei din Maranello, care l-ar fi „dat în gât” la FIA.

McEvoy l-a catalogat pe Vasseur „un nimeni grăsuț”, dar și „un clovn rânjitor care nu se ridică la înălțimea sarcinii”. Cei de la FIA au luat act de aceste declarații și au dispus retragerea acreditării jurnalistului pentru ultimele trei etape ale sezonului 2026.

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„FIA consideră că articolul dumneavoastră nu se ridică la standardele de profesionalism așteptate de la reprezentanții mass-media acreditați să relateze despre Campionatul Mondial de Formula 1 al FIA.

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În consecință, FIA a decis să își exercite prerogativa, în temeiul ghidurilor de acreditare pentru Campionatul Mondial de Formula 1 FIA 2026, de a vă retrage acreditarea de presă pentru restul sezonului 2026, cu efect imediat”, se arată în scrisoarea trimisă de către Alberto Villarreal, directorul general al FIA.

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Daily Mail va „boicota” ultimele întreceri

Publicația de care aparține Jonathan McEvoy i-a luat apărarea acestuia și a anunțat că va boicota ultimele trei runde ale sezonului. Practic, englezii de la Daily Mail nu vor mai scrie nimic pe baza acestor evenimente.

„Daily Mail va boicota Formula 1, după ce corespondentul său specializat în automobilism, Jonathan McEvoy, a primit din partea forului conducător al acestui sport o sancțiune drastică, constând în interzicerea accesului pentru restul sezonului.

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Nu vor exista relatări despre curse sau conferințe de presă în cadrul ultimelor trei etape ale sezonului 2026, ca urmare a deciziei remarcabile de a retrage acreditarea reporterului nostru, după publicarea unui articol în care era criticat pilotul Ferrari, Charles Leclerc.

Decizia FIA de a retrage acreditarea lui McEvoy a fost condamnată de lideri din industria știrilor. De asemenea, piloți de top – atât din trecut, cât și din prezent – precum și alte numeroase personalități marcante ale acestui sport, și-au exprimat sprijinul în mod privat”, au precizat gazetarii britanici, într-un .

Verstappen și-a spus părerea: „Nu aș semna cu doi ca ei!”

Relația dintre Lewis Hamilton și Charles Leclerc a devenit tot mai tensionată, după încleștarea din Mexic. Cei doi, colegi de echipă la Ferrari, au fost implicați într-un incident după startul cursei de pe Autodromul Hermanos Rodriguez.

Leclerc a vrut să-l depășească pe Hamilton pe exterior în virajul 4 al circuitului, însă britanicul a căutat să-și apere poziția, forțându-l astfel pe monegasc să iasă în afara traseului și să taie următorul viraj. Acesta nu a cedat poziția ulterior, motiv pentru care a fost penalizat cu cinci secunde.

Septuplul campion mondial, , a rămas cu un gust amar după acest incident. Rivalul său, Max Verstappen, și-a expus cu sinceritate viziunea despre conflictul de la Ferrari.

„Dacă ai fi avut, pur și simplu, un lider clar și un al doilea pilot clar definit, aceștia ar fi trecut prin acel viraj pe primele două poziții și ar fi terminat cursa tot pe primele două locuri.

Am spus-o și înainte, oamenii nu sunt foarte des de acord cu mine, dar, dacă aș fi șef de echipă – dacă aș avea propria mea echipă – nu aș semna niciodată cu doi piloți de rangul întâi, pentru că atunci ajungi în situația asta. Dacă ai o mașină bună, atunci nici nu ai nevoie neapărat de așa ceva. E suficient un pilot secund decent”, a spus Verstappen, pentru Viaplay și citat de .