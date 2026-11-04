Sport

Michael Carrick, în război cu Mateus Cunha! „Eroul” lui Manchester United a fost ținut cu greu. Video

Gabriel Neagu
04.11.2026 | 08:45
Michael Carrick in razboi cu Mateus Cunha Eroul lui Manchester United a fost tinut cu greu Video
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Michael Carrick și Mateus Cunha au intrat în conflict la finalul victoriei cu AS Roma 3-2. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Manchester United a rupt seria dezastruoasă de aproape două luni fără victorie. Totuși, tensiunile persistă pe Old Trafford și au culminat la finalul partidei cu AS Roma, din Liga Campionilor.
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Manchester United a învins pe AS Roma, pe Old Trafford, scor 3-2, în etapa a 4-a din faza principală a Ligii Campionilor, 3-2. Elevii lui Michael Carrick au rupt seria meciurilor fără victorie, însă finalul partidei a adus un moment mai mult decât tensionat în rândul ”diavolilor roșii”.

Michael Carrick și Mateus Cunha s-au ”războit” după victoria cu AS Roma, 3-2

Partida de pe Old Trafford a început cum nu se putea mai rău pentru Manchester United. Italienii au deschis scorul, prin Soule, în minutul 11, iar Malen a stabilit scorul pauzei, în minutul 17. Reveniți de la cabine, elevii lui Michael Carrick au arătat o altă față a lui Manchester United. Bruno Fernandes a redus din diferență, în minutul 58. ”Diavolii roșii” au întors scorul prin Mateus Cunha. Brazilianul a punctat în minutele 83 și 86.

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Mijlocașul brazilian a încasat cartonașul roșu, în primul minut de prelungiri, după o intrare dură asupra lui Leonardo Balerdi. Mateus Cunha a părăsit terenul și, în 10 oameni, Manchester United și-a adjudecat victoria. Totuși, tensiunile au escaladat după fluierul final. Sud-americanul a revenit pe teren, pentru a celebra succesul alături de colegii săi.

La un moment dat, Michael Carrick, antrenorul trupei de pe Old Trafford, i-ar fi transmis ceva lui Mateus Cunha. Fotbalistul, fericit până în acel moment, a șters zâmbetul de pe față și i-a răspuns tehnicianului. Câteva clipe mai târziu, Cunha a fost zărit în timp ce îl căuta pe Michael Carrick, iar mai mulți membrii ai staff-ului tehnic au încercat, din răsputeri, să îl scoată pe fotbalist de pe teren.

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Ipoteza jurnaliștilor britanici despre reacția lui Mateus Cunha ar fi legată direct de ce i-ar fi putut spune antrenorul. Michael Carrick l-ar fi putut mustra pe fotbalist pentru eliminarea din finalul partidei.

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Manchester United nu mai câștigase de pe data de 10 septembrie

”Diavolii roșii” au obținut o victorie mult așteptată în Liga Campionilor și au întrerupt un șir de nouă meciuri consecutive fără succes. Rezultatul obținut contra lui AS Roma a dus bilanțul lui Manchester United în competiția europeană la 6 puncte și, în prezent, echipa ocupă locul 17.

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O situație critică este în campionat. Trupa de pe Old Trafford se află pe poziția a 17-a, cu 7 puncte. În cazul în care nu își va reveni în scurt timp în competiție, riscă să cadă pe pozițiile retrogradabile. Diferența dintre Manchester United și ultimul loc, ocupat de Sunderland, este de numai două puncte. Acestea sunt toate cele nouă meciuri consecutive în care elevii lui Michael Carrick nu au obținut victoria:

  • Manchester United – Manchester City 0-1 (Premier League)
  • Manchester United – Brighton 2-3 (Cupa Ligii Angliei)
  • Fulham – Manchester United 1-1 (Premier League)
  • Manchester United – Tottenham 1-1 (Premier League)
  • Atletico Madrid – Manchester United 2-0 (Liga Campionilor)
  • Leeds – Manchester United 1-1 (Premier League)
  • Como – Manchester United 4-1 (Liga Campionilor)
  • Manchester United – Bournemouth 0-3 (Premier League)
  • Chelsea – Manchester United 2-0 (Premier League)
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