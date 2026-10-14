Michael Carrick, OUT de la Manchester United?! ”Diavolii” i-ar fi găsit înlocuitorul

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Michael Carrick (45 de ani) a preluat banca lui Manchester United în mai, din postura de antrenor intermiar, dar a convins conducerea să îl păstreze definitiv. Totuși, în prezent, presiunea crește pe umerii britanicului. Antrenorul ”diavolilor roșii” a obținut doar 2 victorii din 6 meciuri și conducerea de pe ”Old Trafford” s-ar fi gândit deja la un înlocuitor. Soluția ar putea fi chiar revelația din lumea antrenoratului britanic.

Manchester United îi caută înlocuitor lui Michael Carrick

Rezultatele slabe obținute de Michael Carrick în acest sezon pe banca celor de la Manchester United i-ar putea aduce sfârșitul colaborării pe Old Trafford. Britanicul ar putea fi primul antrenor demis în acest sezon din Premier League, după ce conducerea ”diavolilor” și-ar fi îndreptat deja atenția spre , potrivit publicației britanice .

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Germanul s-a mai aflat în vizorul lui Manchester United, în vara acestui an. . Totuși, următoarele partide ar urma să fie decisive pentru viitorul englezului pe banca echipei. Mai mult, Hurtzeler a semnat un contract valabil pe 3 ani cu Brighton, dar conducerea clubului din Albion ia în calcul o posibilă despărțire.

Plecarea lui Michael Carrick de la Manchester United ar consemna a treia demitere în tot atâția ani. Erik Ten Hag a fost dat afară de pe ”Old Trafford” în octombrie 2024, iar Ruben Amorim a preluat banca tehnică a echipei. Portughezul a încheiat socotelile cu Manchester United pe 5 ianuarie 2026.

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1.20 puncte per meci este media obținută de Michael Carrick pe banca lui Manchester United

Lisandro Martinez i-a luat apărarea lui Michael Carrick

Manchester United a pierdut duelul cu Atletico Madrid, din etapa 2 a fazei principale din Liga Campionilor, 0-2. La finalul partidei, fundașul central a avut o reacție acidă. Totuși, argentinianul i-a luat apărarea lui Michael Carrick, susținând că tehnicianul nu are parte de condițiile necesare pentru a se lupta cu granzii.

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”Nu cred. El face tot ce poate. Nu poți să schimbi, să schimbi și iar să schimbi antrenorul. Dar cum rămâne cu celelalte aspecte? În seara aceasta este ușor să dai vina pe antrenor și pe jucători, dar trebuie să luăm în considerare și alte aspecte.

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M-am așteptat la mai multe investiții. Mă aștept la mai mult din partea directorului nostru tehnic. Trebuie să fiu sincer: noi, jucătorii, trebuie să facem mai mult, dar este important, atunci când construiești un lot puternic, să fii pregătit pentru astfel de seri. Trebuie să mă stăpânesc foarte mult, dar uneori aceasta este o oglindă a situației actuale a clubului nostru”, a spus Lisandro Martinez, la finalul partidei de pe Wanda Metropolitano, conform Daily Mail.