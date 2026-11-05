Michael Carrick și-a aflat viitorul! Ce se întâmplă după ce Manchester United a ofertat un campion mondial

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Manchester United se află într-o situație critică în Premier League. Echipa ocupă locul 17, prima poziție deasupra locurilor retrogradabile, cu numai 7 puncte. În plus, ”diavolii roșii” au obținut un singur succes în ultimele 10 meciuri disputate, iar conducerea de pe Old Trafford i-ar căuta înlocuitor actualului tehnician, Michael Carrick (45 de ani).

Încă un antrenor refuză pe Manchester United

Tehnicianul celor de la Manchester United a intrat în colimatorul fanilor după seria dezastruoasă de rezultate din acest start de sezon, iar mai multe nume au fost menționate ca posibili înlocuitori ai lui Michael Carrick. Pe lângă , Julian Nagelsmann și Antonio Conte, conducerea ”diavolilor roșii” și-ar fi îndreptat atenția și asupra lui Didier Deschamps, rămas liber de contract după ce s-a despărțit de naționala Franței.

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Conform , ex-selecționerul ”cocoșilor galici” nu ar fi încântat de propunerea venită de pe Old Trafford, din cauza situației actuale de la club. În prezent, Manchester United nu ar fi un proiect fiabil pentru Didier Deschamps din cauza presiunii uriașe a fanilor, dar și a carențelor la nivelul lotului. În plus, vestiarul echipei este măcinat de scandaluri.

Deși, momentan, nu a refuzat explicit oferta ”diavolilor roșii”, șansele britanicilor de a obține semnătura fostului campion mondial sunt reduse. Pentru a-l convinge pe Deschamps că Manchester United ar fi alegerea potrivită, conducerea ar trebui să îi ofere garanții legate de susținerea pe care o va primi și o viziune clară asupra viitorului echipei.

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Deschamps este dorit și de Juventus

La fel ca Manchester United, nici ”Bătrâna Doamnă” nu este mulțumită de parcursul cu actualul antrenor. Scaunul lui Luciano Spalletti a început să se clatine după ce Juventus a pierdut, în etapa 9, contra lui Genoa, pe ”Luigi Ferraris”, 0-2. Astfel, .

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Antrenorul francez nu s-ar afla la prima aventură pe banca echipei din Torino. După scandalul Calciopoli, în care Juventus a fost retrogradată în Serie B, Didier Deschamps a fost instalat în funcția de antrenor. Sub comanda sa, ”Bătrâna Doamnă” a încheiat sezonul 2006-2007 pe primul loc al eșalonului secund, cu 85 de puncte. Mai mult, Juventus a avut cel mai bun atac din campionat: 83 de goluri marcate.