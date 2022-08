Michael Jackson ar fi împlinit 64 de ani. Ce dramă cumplită l-a urmărit toată viața pe megastar

Michael Jackson ar fi împlinit vârsta de 64 de ani pe 29 august 2022, dar s-a stins din viață mult mai devreme, în iunie 2009. “Regele muzicii pop”, așa cum este supranumit, a fost urmărit întreaga viață de o dramă cumplită.

Cariera strălucită a unuia dintre cei mai mari artiști moderni

Născut pe 29 august 1958, Michael Jackson a fost un renumit cântăreț american de muzică pop. Marele artist a adus contribuții importante muzicii și dansului, dar și modei. A avut un mare succes comercial, însă a fost și .

ADVERTISEMENT

Michael Jackson a fost al șaptelea copil al familiei și a debutat în muzică în 1964, în cadrul formației The Jackson 5, fiind principalul vocalist, dar și cel mai tânăr membru. Din formație mai făceau parte Tito, Jermaine, Jackie și Marlon Jackson.

Și-a început cariera solo în 1971, atunci când a lansat primul album, intitulat “Got to Be There”, fiind încă membru al formației la vremea respectivă. Un album de succes al cântărețului este “Off the Wall”, lansat în 1979, de pe care face parte și hitul “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”.

ADVERTISEMENT

În 1982 a lansat albumul “Thriller”, care a rămas cel mai bine vândut album al tuturor timpurilor. Albumul a rămas în top 10 Billboard 200 timp de 80 de săptămâni la rând, iar în 37 dintre acestea s-a clasat pe prima poziție. “Thriller” a obținut 12 nominalizări la premiile Grammy și opt victorii.

În 1985, Michael Jackson a colaborat cu alți artiști la single-ul “We Are The World”, o melodie caritabilă, având scopul de a combate sărăcia din Africa. Printre artiștii care au interpretat-o se numără și Lionel Richie, Ray Charles, Bob Dylan, Willie Nelson, Bruce Springsteen și Tina Turner.

ADVERTISEMENT

Albumele “Bad” (1985), “Dangerous” (1991) și “HIStory” (1995) au avut și ele un succes răsunător după lansare.

În timpul carierei sale, Michael a fost unul dintre puținii artiști care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. Din 1984 are și o stea pe Hollywood Walk of Fame.

ADVERTISEMENT

Drama care l-a urmărit toată viața pe Michael Jackson

Deși a avut o carieră muzicală de succes, viața lui Michael Jackson nu a fost una ușoară. În copilărie, , Joseph Jackson, de la care nu a primit niciodată afecțiune.

ADVERTISEMENT

“Regele muzicii pop” povestea, în interviuri mai vechi, că era obligat de tatăl său să urce pe scenă și să-și execute numărul. Artistul se simțea de multe ori singur și muncea foarte mult.

După ce termina de învățat și își făcea temele, Michael Jackson mergea direct la studio, acolo unde înregistra melodii alături de The Jackson 5. Joseph Jackson își dorea foarte mult ca trupa să aibă succes, așa că punea munca pe primul loc. Acesta chiar își agresa fizic copiii atunci când făceau greșeli.

Mai mult, bărbatul obișnuia să folosească cureaua pentru a le aplica “corecții” copiilor, motiv pentru care Michael Jackson a ajuns să se teamă foarte tare de el. Cântărețului îi era rău atunci când părintele său se afla prin preajmă. În cele din urmă, artistul și-a iertat tatăl.

“Unii îi pot spune că era un disciplinar strict sau ceva de genul ăsta, dar era foarte strict. Era foarte dur. Doar o privire te speria… Dar îl iert…, povestea Michael Jackson într-un interviu pentru Oprah Winfrey, în 1993.

După ce au crescut, copiii au rupt legăturile profesionale cu Joseph Jackson. Cu toate acestea, îi cereau ajutorul, din când în când. Abuzurile din copilărie l-au marcat pe Michael Jackson, dar și pe frații săi.

Copiilor nu li se permitea să-l strige “tată” pe Joseph Jackson. “Spune-mi Joseph. Eu sunt Joseph pentru tine.”, povestea Janet Jackson, sora lui Michael Jackson, potrivit .

De ce a murit Michael Jackson

Michael Jackson a suferit un stop cardiac în după-amiaza zilei de 25 iunie 2009. La momentul respectiv, artistul se afla la casa închiriată din Holmby Hills, Los Angeles.

Medicul personal al cântărețului l-a găsit pe acesta cu pulsul scăzut. O echipă de paramedici a ajuns la fața locului la scurt timp după apel. Artistul nu respira și au fost făcute manevre de resuscitare cardio-pulmonară.

La câteva ore de când a fost dus la spital de către paramedici, a fost declarat decesul lui Michael Jackson, care a șocat o lume întreagă. Artistul avea 50 de ani atunci când s-a stins din viață.

Funeraliile au avut loc pe 7 iulie 2009 în Los Angeles, familia artistului participând la o ceremonie privată în cimitirul Forest Lawn. La Staples Center a avut loc un omagiu public, iar ceremonia a fost urmărită de de peste 2,5 miliarde de oameni din întreaga lume.

Cauza decesului ar fi fost intoxicația cu propofol, pe care Michael Jackson îl folosea ca somnifer. În presa americană s-au făcut numeroase speculații în legătură cu cauza morții artistului.

Dr. Conrad Murray, medicul personal al cântărețului, este cel care i-a prescris și administrat propofol pentru a putea dormi noaptea. În 2011, medicul a primit o condamnare de omor involuntar întrucât nu ar fi avut dreptul să prescrie astfel de medicamente în California.

În urmă cu câțiva ani a fost publicată autopsia renumitului artist, conform căreia acesta nu avea deloc o stare prea bună de sănătate în ultimele luni de viață. Michael Jackson era slăbit și avea corpul plin de înțepături de ac. În plus, ajunsese să ia foarte multe medicamente pentru a supraviețui.

Decesul lui Michael Jackson a îndoliat o lume întreagă. Mai mulți artiști contemporani, actori și politicieni și-au exprimat public regretul, printre care și Madonna, Barack Obama și Nelson Mandela.