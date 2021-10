Michael Jordan, mai bogat decât Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo la un loc! Ce avere are fostul baschetbalist

Jordan, în vârstă de 58 de ani, este recunoscut ca unul dintre cei mai mari baschetbaliști din toate timpurile și s-a bucurat de un succes uriaș cu Chicago Bulls, alături de care a câștigat șase titluri în NBA.

La rândul lor, Ronaldo și Messi au dominat lumea fotbalului în ultimii 15 ani, cei doi luptându-se pentru titlul de cel mai bun fotbalist.

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, departe de Michael Jordan în topul celor mai bogați sportivi

Însă, atunci când vine vorba despre averea celor trei legendari sportivi, Michael Jordan este lider detașat. Ba mai mult, publicația britanică anunță că averile cumulate ale lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo abia trec de jumătatea banilor strânși de fostul mare baschetbalist.

De-a lungul carierei sale, legenda NBA a făcut ca afacerea sa să fie extraordinară, deschizând noi drumuri pe teren și în afara lui. Cât timp a jucat pentru Chicago Bulls și Washington Wizard, Michael Jordan a câștigat peste 66 de milioane de lire sterline.

O cifră care însă pălește cu ceea ce s-a întâmplat după retragrerea sa. Forbes estima la un moment dat averea lui Jordan la 1,32 miliarde de lire sterline, bani proveniți în special din parteneriatele cu Nike, Hanes și firma de băuturi răcoritoare Gatorade.

Alături de Nike, fostul mare baschetbalist a lansat brand-ul Air Jordan care se bucură de un succes enorm în continuare. Una peste alta, Jordan, care deține și echipa Charlotte Hornets din NBA, are o valoare netă actuală de puțin sub 1,2 miliarde de lire sterline, după ce în ultimul an .

Ronaldo face bani din contractele cu marile brand-uri

Cristiano Ronaldo a fost plasat de Forbes pe locul trei în topul celor mai bine plătiți sportivi din lume în 2021, el având un câștig de 88 de milioane de lire sterline. Această sumă poate fi împărțită într-un salariu enorm de 51 de milioane de lire sterline și 37 de milioane de lire sterline din contractul pe viață cu Nike, plus alte înțelegeri cu Herbalife, Tag Heuer și Clear Haircare.

Forbes l-a inclus, de asemenea, pe starul portughez pe lista sportivilor cu cele mai mari venituri în perioada 2010-2019. Fotbalistul este al doilea într-o asemenea ierarhie, având câștiguri totale de aproape 590 de milioane de lire sterline și fiind depășit doar de pugilistul Floyd Mayweather.

Deși este imposibil să se afle valoarea netă exactă a veniturilor lui Ronaldo, estimările care iau în considerare atât sponsorizările, cât și salariile generale, plus investițiile spun că averea fotbalistul este de aproximativ 363 de milioane de lire sterline.

Messi a câștigat mai mult din salariul ca fotbalist

Marele rival al lui Ronaldo, Leo Messi a câștigat în acest an 95,5 de milioane de lire sterline și se ală pe locul 2 în topul Forbes al sportivilor. Această cifră poate fi împărțită în salariul de 71 milioane de lire sterline din ultimul său sezon cu Barcelona și încă 24 de milioane de lire sterline din contracte.

Argentinianul, care s-a transferat la Paris Saint-Germain în această vară, are un magazin care îi poartă numele în Barcelona și se mândrește cu propria linie de îmbrăcăminte, precum și cu un acord pe tot parcursul vieții cu Adidas.

Estimările arată că valoarea netă a lui Leo Messi este de aproximativ 309 milioane de lire sterline, o cifră care este așteptată să crească simțitor după mutarea sa la .

Conform acestor estimări, Messi și Ronaldo au o valoare netă combinată de 672 milioane de lire sterline, ceea ce nu este deloc o sumă neglijabilă. Cu toate acestea, este departe de averea lui Jordan, care se ridică la aproximativ 1,2 miliarde de lire sterline. Și diferențele sunt de așteptat să crească atunci când cei doi fotbaliști se vor retrage din activitate.