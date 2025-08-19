Michael Jordan, proces împotriva NASCAR. Ce legătură există între legenda din NBA și compania de curse pe circuit

Echipele 23XI Racing (co-deținută de Michael Jordan) și Front Row Motorsports (FRM) și-au unit forțele împotriva NASCAR. De ce a intentat legenda din NBA, , un proces împotriva companiei de curse pe circuit.

ADVERTISEMENT

Michael Jordan, în război cu NASCAR

Michael Jordan, a rămas în istoria sportului mondial după cariera fenomenală din baschetul american, la Chicago Bulls. Acesta s-a implicat după retragere în domeniul curselor auto. În toamna lui 2024, compania NASCAR a propus un nou acord de charter (un sistem asemănător cu franciza în alte sporturi), iar majoritatea echipelor l-au acceptat, cu excepția celor de la 23XI Racing și Front Row Motorsports.

Astfel, echipa co-deținută de Michael Jordan și FRM au refuzat propunerea NASCAR și au dat compania în judecată pentru presupuse practici anticoncurențiale. Un judecător a acordat inițial în decembrie 2024 un ordin preliminar, care le permitea ambelor echipe să rămână recunoscute ca echipe cu charter în 2025, chiar în timp ce procesul continuă, nota

ADVERTISEMENT

Duel încins între Michael Jordan și NASCAR

La 5 iunie 2025, un complet de apel (Fourth Circuit Court of Appeals) a anulat acest ordin preliminar, decizia fiind favorabilă companiei NASCAR. Conform completului, echipele nu au demonstrat o probabilitate suficientă de câștig în disputa antitrust, iar ele trebuie să concureze ca „open teams”, adică fără garantarea participării la curse. Acest lucru presupune practic riscul de a nu se califica și la pierderea unor încasări semnificative.

NASCAR a actualizat în iulie 2025 regulamentul, încât cele două echipe să nu rateze cursele chiar dacă nu au charter. Recent, ele au cerut din nou în instanță un ordin de restrângere temporară (TRO) și o ordonanță preliminară pentru a-și păstra charter-ul, argumentând riscuri grave (inclusiv faliment). NASCAR a respins mișcarea, acuzând-o de inoportună și neconstructivă, informează

ADVERTISEMENT

Procesul în curs, care acuză NASCAR și familia France (care deține și operează liga încă de la înființare) că monopolizează cursele de mașini de serie americane, a fost unul dur și urmează să înceapă procedurile judiciare pe 1 decembrie 2025.

ADVERTISEMENT

Reacții din ambele tabere

Denny Hamlin, co-proprietar al echipe 23XI, are o atitudine optimistă și este sigur că procesul va demonstra nedreptatea sistemului actual. El a spus că: „Totul va ieși la iveală la procesul programat pentru 1 decembrie 2025!”, conform

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, NASCAR respinge cu fermitate acuzațiile primite și spune că acordul de charter acoperă și o renunțare la acțiuni antitrust și că echipele nu au propus un mod rezonabil de rezolvare până acum, mai precizează sursa.