Michael K. Williams, actorul din serialul The Wire, a fost găsit mort la 54 de ani

Michael K. Williams, actorul din serialul „Cartelul crimelor” („The Wire”), a fost găsit mort. Acesta avea doar 54 de ani și a fost găsit fără viață în apartamentul său din Brooklyn.

Tragedia a avut loc în cursul zilei de luni, 6 septembrie. Potrivit , oamenii legii s-au deplasat la domiciliul lui după ce au fost contactați de o rudă.

Actorul Michael K. Williams a fost găsit mort în propriul apartament din Brooklyn. Protagonistul serialului „Cartelul crimelor” („The Wire”), produs de HBO, avea doar 54 de ani. a avut loc luni.

Poliția s-a deplasat la locuința bărbatului în jurul orei locale 14:00, după ce o rudă a apelat numărul de urgență. Un reprezentat al familiei actorului a confirmat decesul acestuia și a cerut presei să-i respecte intimitatea.

Oamenii legii au anunțat că a fost deschisă o anchetă, iar medicul legist va stabili care a fost cauza decesului.

Potrivit sursei citate mai sus, în apartamentul lui Michael K. Williams ar fi fost găsite accesorii pentru consumul de droguri. Suspiciunile, care încă nu au fost confirmate oficial, sunt că și-a pierdut viața din cauza unei supradoze.

De-a lungul timpului, actorul nu a ascuns faptul că s-a confruntat cu dependența de substanțe interzise, după cum notează .

Michael K. Williams a interpretat rolul lui Omar Little în serialul de succes „The Wire”, și difuzat în perioada 2002 — 2008.

Actorul a mai jucat rolul lui Chalky White din serialul „ Boardwalk Empire” („Imperiul din Atlantic City”), difuzat între 2010 și 2014. Anul acesta a primit o nominalizare la premiile Emmy pentru rolul lui Montrose Freeman din „Lovecraft Country”. Și aceste două seriale sunt produse de HBO.

Colegii de breaslă au fost șocați de dispariția bruscă a actorului și au transmis mesaje de regret în mediul online. Unul dintre aceștia este Edward Norton, care a colaborat cu Williams la filmul „Motherless Brooklyn” (2019).

„Să lucrez cu el a fost unul dintre cele mai mari privilegii din cariera mea (…) Dacă era o scenă de film, ar fi fost cel mai bun. Punct”, a scris Edward Norton pe contul de Twitter.

I feel punched in gut to learn we’ve lost Michael K Williams. Soul anguished. Getting to work with him was one of the greatest privileges I’ve had in my career. My admiration for his talent was boundless, like so many. If he was in a scene he was the best thing about it. Period.

— Edward Norton (@EdwardNorton)