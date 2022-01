Cântărețul Michael Lee Aday, alias Meat Loaf, a murit. Artistul avea 74 de ani

Autorul piesei devenită hit la nivel mondial, ”I’d Do Anything For Love”, a încetat din viață subit. Vestea tragică a fost confirmată de familia celebrului artist, printr-un comunicat. Cauza morții nefiind încă dezvăluită publicului larg.

Câștigătorul premiului Grammy s-a stins din viață în propria locuință, fiind alături de soția sa, Deborah.

În ultimele 24 de ore, familia, fiicele Pearl și Amanda, dar și prietenii apropiații au fost nevoiți să își ia rămas bun de la cel care a fost o legendă a rock-ului.

”Știm cât de mult a însemnat el pentru mulți dintre voi și apreciem cu adevărat toată dragostea și sprijinul vostru acordat în timpul acestei perioade îndoliate, în urma pierderii unui artist atât de mare și a unui bărbat atât de frumos”, a spus familia lui Meat Loaf într-un comunicat, conform

Știre în curs de actualizare.