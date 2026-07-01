Michael Olise s-a decis unde va juca după CM 2026: „Mi-a spus că se găndește să plece de la Bayern”

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Michael Olise (24 de ani) este unul dintre cei mai curtați fotbaliști ai planetei. Mijlocașul lui Bayern Munchen face un Campionat Mondial excelent cu naționala Franței și ar putea fi protagonistul unui supertransfer în această vară. Olise și-a ales viitoarea destinație și i s-a destăinuit lui Kylian Mbappe (27 de ani).

Michael Olise vrea să plece de la Bayern și să joace la Real Madrid

. Chiar dacă mai are contract cu Bayern Munchen până în vara lui 2029, dar superstarul francez se gândește la un transfer în capitala Spaniei. Olise i-a dezvăluit dorința lui Kylian Mbappe, colegul său din naționala Franței, alături de care ar putea juca și la Real din sezonul 2026-2027.

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„Kylian Mbappe mi-a spus că Michael Olise vrea să vină la Real Madrid și se gândește să părăsească actualul său club. Ei sunt prieteni apropiați și sunt împreună de o lună la Cupa Mondială”, a dezvăluit Până să ajungă la Real Madrid, Michael Olise , acolo unde se va duela cu Paraguay.

Presa iberică scrie și că Real Madrid e gata să spargă banca pentru transferul lui Michael Olise. Spaniolii notează că „los blancos” vor oferi 190.000.000 euro, plus bonusuri în valoare totală de 33.000.000 euro. Dacă Bayern va accepta această propunere, suma totală a mutării ar fi de 223.000.000 euro, iar Michael Olise ar deveni cel mai scump fotbalist din istorie, cu doar un milion de euro peste Neymar.

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Bayern Munchen ține cu dinții de Olise

În ciuda interesului exprimat atât de jucător, cât și de clubul de pe Bernabeu, Bayern Munchen nu concepe să îl piardă pe Olise. Recent, Herbert Haine l-a ironizat pe Florentino Perez. „Dacă Florentino Perez vrea să facă o ofertă, să nu se obosească, pentru că n-are rost. Nu suntem un club care vinde jucători”, a transmsi președintele lui Bayern Munchen. În plus, bavarezii vor să-i ofere o prelungire a contractului lui Michael Olise până în 2031.

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Michael Olise este cel mai bun pasator de la CM 2026

Michael Olise a jucat până acum în toate cele 4 meciuri ale Franței de la Campionatul Mondial. Cu toate acestea, superstarul de la Bayern Munchen nu a reușit să marcheze deocamdată la turneul final din SUA, Canada și Mexic. În schimb, Olise a reușit nu mai puțin de 6 assist-uri și este cel mai bun pasator de la CM 2026. Primul gol al lui Olise la Cupa Mondială ar putea veni în meciul cu Paraguay, din optimi, programat duminică, 5 iulie, de la ora 00:00.

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150 de milioane de euro e cota de piață a lui Michael Olise, conform transfermarkt.com

53 de milioane de euro a plătit Bayern, în 2024, pentru a îl lua pe Olise de la Crystal Palace