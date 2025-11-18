Michael Oliver, recompensat după prestația din Bosnia – România! La ce meci a fost delegat arbitrul englez care l-a scos din minți pe Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT

Nu au lipsit discuțiile legate de arbitraj după înfrângerea suferită de România în fața Bosniei. Mircea Lucescu l-a criticat în termeni duri pe englezul Michael Oliver pentru felul în care a oficializat jocul, doar că, la scurt timp distanță, centralul britanic a fost delegat la meciul etapei din Premier League.

Michael Oliver a fost criticat dur după meciul Bosnia – România 3-1

Mircea Lucescu a fost de părere, la finalul meciului, că arbitrul englez trebuia să îl trimită la vestiare pe jucătorul celor din Bosnia, Haris Tabakovic, care l-a accidentat dur pe Marius Marin după o intrare extrem de periculoasă.

Doar câteva minute mai târziu, Michael Oliver a scos cartonașul roșu din buzunar, însă la vestiare a fost trimis un fotbalist din naționala României. Denis Drăguș a ridicat mult prea sus piciorul și și-a lovit un adversar.

Arbitrul englez va fi la centru la Arsenal – Tottenham

Acum, Michael Oliver a primit o veste excelentă. Centralul englez va arbitra duelul de foc din Premier League dintre Arsenal și Tottenham. Partida se anunță una extrem de importantă. Tunarii trec printr-o formă de zile mari, iar fanii vor o victorie în fața rivalilor.

Fundașul român de la Tottenham e tot mai aproape de revenirea pe teren, după accidentarea cumplită suferită în luna ianuarie, atunci când și-a rupt ligamentele încrucișate într-un joc din Europa League.

Ce a declarat Mircea Lucescu despre Michael Oliver după meciul pierdut de România în Bosnia

după deciziile luate de arbitru în meciul pierdut de România în Bosnia cu scorul de 1-3. Antrenorul a fost de părere că centralul nu a tratat fazele cu aceeași unitate de măsură.

„Au profitat de ajutorul arbitrului. Trebuia să dea cartonaș roșu la Marius Marin. I-a sfârtecat urechea. Nici nu s-a gândit să meargă la VAR. Când, dincolo, mingea nu era nici jos și s-a dus cu cartonaș roșu pe Denis.

Din unghiul pe care l-am văzut eu, Katic a venit în viteză și s-a dus peste piciorul lui. El nu a avut nicio intenție, a oprit mingea, iar Katic a simulat. E inadmisibil. Nu am văzut de mult un arbitraj așa. Și în meciul tur a fost același lucru, henț nedat”, spunea Mircea Lucescu după meci.