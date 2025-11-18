Sport

Michael Oliver, recompensat după prestația din Bosnia – România! La ce meci a fost delegat arbitrul englez care l-a scos din minți pe Mircea Lucescu

Decizie surprinzătoare în cazul lui Michael Oliver. Arbitrul englez a fost delegat la unul dintre cele mai tari meciuri din acest weekend, deși a fost neconvingător în Bosnia - România 3-1.
Alex Bodnariu
18.11.2025 | 12:43
Michael Oliver recompensat dupa prestatia din Bosnia Romania La ce meci a fost delegat arbitrul englez care la scos din minti pe Mircea Lucescu
ULTIMA ORĂ
Vestea la care nu se aștepta nimeni. La ce meci a fost delegat Michael Oliver după Bosnia - România. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

Nu au lipsit discuțiile legate de arbitraj după înfrângerea suferită de România în fața Bosniei. Mircea Lucescu l-a criticat în termeni duri pe englezul Michael Oliver pentru felul în care a oficializat jocul, doar că, la scurt timp distanță, centralul britanic a fost delegat la meciul etapei din Premier League.

Michael Oliver a fost criticat dur după meciul Bosnia – România 3-1

Mircea Lucescu a fost de părere, la finalul meciului, că arbitrul englez trebuia să îl trimită la vestiare pe jucătorul celor din Bosnia, Haris Tabakovic, care l-a accidentat dur pe Marius Marin după o intrare extrem de periculoasă.

ADVERTISEMENT

Doar câteva minute mai târziu, Michael Oliver a scos cartonașul roșu din buzunar, însă la vestiare a fost trimis un fotbalist din naționala României. Denis Drăguș a ridicat mult prea sus piciorul și și-a lovit un adversar.

Arbitrul englez va fi la centru la Arsenal – Tottenham

Acum, Michael Oliver a primit o veste excelentă. Centralul englez va arbitra duelul de foc din Premier League dintre Arsenal și Tottenham. Partida se anunță una extrem de importantă. Tunarii trec printr-o formă de zile mari, iar fanii vor o victorie în fața rivalilor.

ADVERTISEMENT
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Digi24.ro
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă

Ar putea fi primul meci jucat de Radu Drăgușin în acest sezon. Fundașul român de la Tottenham e tot mai aproape de revenirea pe teren, după accidentarea cumplită suferită în luna ianuarie, atunci când și-a rupt ligamentele încrucișate într-un joc din Europa League.

ADVERTISEMENT
Campionul ucrainean care a fost pe front și a spus
Digisport.ro
Campionul ucrainean care a fost pe front și a spus "corpul și onoarea aparțin țării și familiei", decizie de neînțeles

Ce a declarat Mircea Lucescu despre Michael Oliver după meciul pierdut de România în Bosnia

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori, nu l-a menajat deloc pe Michael Oliver după deciziile luate de arbitru în meciul pierdut de România în Bosnia cu scorul de 1-3. Antrenorul a fost de părere că centralul nu a tratat fazele cu aceeași unitate de măsură.

„Au profitat de ajutorul arbitrului. Trebuia să dea cartonaș roșu la Marius Marin. I-a sfârtecat urechea. Nici nu s-a gândit să meargă la VAR. Când, dincolo, mingea nu era nici jos și s-a dus cu cartonaș roșu pe Denis.

ADVERTISEMENT

Din unghiul pe care l-am văzut eu, Katic a venit în viteză și s-a dus peste piciorul lui. El nu a avut nicio intenție, a oprit mingea, iar Katic a simulat. E inadmisibil. Nu am văzut de mult un arbitraj așa. Și în meciul tur a fost același lucru, henț nedat”, spunea Mircea Lucescu după meci.

Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. MM Stoica a...
Fanatik
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. MM Stoica a ales adversarul perfect pentru tricolori. Update
Reveniri de senzație la FCSB! MM Stoica, ultimele detalii despre situația accidentaților
Fanatik
Reveniri de senzație la FCSB! MM Stoica, ultimele detalii despre situația accidentaților
LIVE VIDEO România U21 – Spania U21, preliminarii Euro U21 2027. Cel mai...
Fanatik
LIVE VIDEO România U21 – Spania U21, preliminarii Euro U21 2027. Cel mai greu adversar pentru „tricolorii” mici
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Bombă! Dumitru Dragomir se teme pentru viața lui! A cerut ordin de protecție:...
iamsport.ro
Bombă! Dumitru Dragomir se teme pentru viața lui! A cerut ordin de protecție: 'Mi-e să nu-i dau cu vreo cărămidă în cap'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!