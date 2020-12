Mijlocaşul francez Michael Pereira se află la CFR Cluj în 2019, după şapte ani petrecuţi în fotbalul spaniol şi alţi trei în Turcia. Pereira este un jucător cu o tehnică bună, dar totodată şi foarte muncitor, având o viteză şi mobilitate impresionante.

La campioana României a jucat 31 de meciuri şi a înscris de trei ori, cel mai important gol fiind marcat în turul 2 preliminar al Champions League la meciul din Gruia, pierdut la lovituri de departajare, în mod dramatic, în faţa lui Dinamo Zagreb, cu un trasor din afara careului care l-a surprins pe portarul Livakovic, titularul buturilor naţionalei Croaţiei.

Acum, cu doar câteva zile înainte de trecerea în noul an Michael Pereira a acordat un foarte interesant interviu pentru canalul Youtube al clubului ardelean. Pereira s-a arătat şi în faţa camerelor la fel de dezinvolt cum este şi pe dreptunghiul verde, unde acţiunile sale în bandă, în special în cea stângă, au semănat de atâtea ori panică.

Michael Pereira a vorbit despre coplăria sa pe canalul Youtube al CFR Cluj

Fotbalistul francez a vorbit despre copilăria sa, despre modul în care a ajuns să joace fotbal, dar şi despre perioada cea mai lungă a carierei sale petrecută la un club, în Primera Division şi apoi în Segunda, sub culorile lui Real Palma de Mallorca, echipa unde a făcut furori în anul 90 portarul naţionalei României, Bogdan Stelea.

Născut în Franţa, la Livry-Gargan, Pereiera a început fotbalul în această ţară, la nivel amator: ”Aşa cum am zis, am patru surori şi nu voiau să se joace cu mine. Soluţia pentru părinţii mei era să îmi ia o minge şi să mi-o arunce. Mereu am avut noroc pentru că am crescut într-o zonă bună la casă cu gradină, acolo m-am putut juca liniştit”

A jucat şapte ani în fotbalul spaniol

A avut parte de un debut de neuitat în fotbalul spaniol, pentru că a intrat pentru prima oară pe teren pentru Mallorca într-un meci împotriva lui Real Madrid din perioada când pe banca acesteia se afla Jose Mourinho. Evident, la madrileni a fost prezent şi vedeta echipei, portughezul Cristiano Ronaldo.

”A fost incredibil pentru ca primul meu meci în care am jucat ca fotbalist profesionist a fost împotriva lui Real Madrid antrenat de Mourinho şi la care juca Cristiano Ronaldo”. Pereira a fost foarte încântat de faptul că a putut fi adversarul unuia dintre cei mai buni jucători din lume.

Soţia sa este îndrăgostită de oraşul Cluj

Nu consideră nici un moment un pas înapoi venirea la CFR Cluj, unde şi el şi soţia se simt foarte bine. ”Soţia mea vrea să mă ducă în toate părţile pentru că îi place foarte mult Clujul, îi place să iasă, dar noi fotbaliştii avem nevoie de odihnă”.

Calităţile sale nu puteau trece neobservate printre coechipieri, aşa încât a căpătat o poreclă în vestiarul CFR-ului, care îi place şi chiar se simte mândru de ea. ”Cel mai des îmi spun ”puma”! Pentru că spun ei că joc ca o panteră, adică sunt agil, sunt şi puţin rapid, mă duc fie în stânga, fie în dreapta. De asta îmi spun aşa”.

