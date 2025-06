Michael Reiziger și-a dat seama de ce Olanda a fost eliminată de Anglia la EURO U21: „Din cauza asta am pierdut!”

Michael Reiziger, selecționerul batavilor, a reacționat în urma eșecului suferit chiar în penultimul act al turneului final.

Cum a comentat Michael Reiziger eliminarea Olandei U21 de la EURO 2025

EURO U21 ne-a oferit multe meciuri tari în actuala ediție, multe echipe naționale de top confruntându-se pentru a avansa cât mai departe în competiție. Olanda, , a părăsit turneul final în faza semifinalelor.

Anglia U21 s-a dovedit mult prea puternică și a obținut biletul către marea finală. Selecționerul Michael Reiziger știe cum a scăpat prezența în ultima fază a competiției de anul acesta.

„Am pierdut acest meci pentru că nu am reușit să ne intrăm în ritm. Nu am putut să-i presăm!”

„Am pierdut acest meci pentru că nu am reușit să ne intrăm în ritm. Nu am putut să-i presăm, mijlocașii lor au schimbat mult pozițiile, ceea ce ne-a îngreunat interceptarea mingii”, a declarat Reiziger reporterilor la Bratislava.

Am avut multe probleme cu asta în prima repriză, dar ne-am îmbunătățit în repriza a doua. Am avut mingea și am intrat mai mult în jocul nostru, dar nu a fost suficient”, a spus inițial Michael Reiziger.

„Nu am putut exercita suficientă presiune în ultima treime!”

„Nu am fost surprinși de mijlocul terenului; nu am putut exercita suficientă presiune în ultima treime, ceea ce a făcut ca mijlocul terenului să poată schimba mult pozițiile. A trebuit să reparăm asta în a doua repriză, dar a fost dificil.

Sunt jucători excelenți; trebuie să-i împingi în luptă, dar devine o mare provocare dacă li se permite să joace mingea în jur”, a mai spus selecționerul Olandei U21.

