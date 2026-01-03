Michael Schumacher a împlinit 57 de ani. Premoniția avută înainte de teribilul accident de la schi: totul putea fi evitat

ADVERTISEMENT

Michael Schumacher împlinește astăzi, 3 ianuarie 2026, 57 de ani. De 12 ani, fostul pilot de Formula 1 nu a mai fost văzut în spațiul public, după ce un accident grav la schi i-a schimbat viața complet. Evenimentul nefericit putea fi evitat dacă neamțul și-ar fi ascultat instinctul.

Cum putea fi evitat accidentul oribil al lui Michael Schumacher. Detalii uluitoare

Pe data de 29 decembrie 2013 viața celebrului pilot de Formula 1, Michael Schumacher, avea să ia o turnură groaznică. În timp ce se afla în vacanță, la schi, s-a lovit puternic cu capul de o piatră și a stat în comă timp de jumătate de an.

ADVERTISEMENT

Schumacher a ieșit din comă în iunie 2014, iar starea sa de sănătate este una destul de gravă. Tot de 12 ani, nicio persoană din exterior nu a mai avut contact cu fostul pilot de Formula 1.

Corinna, soția sa, a oferit într-un documentar detalii uluitoare. Ea a povestit cum pilotul neamț era gata să renunțe să plece la schi în acea zi: „Chiar înainte cu puțin timp să se întâmple mi-a spus că stratul de zăpadă nu este optim și că am putea zbura la Dubai pentru a sări cu parașuta.

ADVERTISEMENT

Niciodată nu l-am învinuit pe Dumnezeu pentru ceea ce s-a întâmplat. A fost doar ghinion. Tot ghinionul pe care o persoană îl poate avea în viață. E teribil să spui de ce i se întâmplă asta lui… de ce i s-ar întâmpla altui om? Îmi este dor de el, îmi este dor de el în fiecare zi. Nu doar mie, ci și copiilor, familiei, tatălui său, tuturor apropiaților. Tuturor ne este dor de Michael”, a spus soția lui Schumacher într-un documentar pe Netflix.

ADVERTISEMENT

Fostul prieten al lui Schumacher se teme că nu-l va mai vedea niciodată

Richard, un fost apropiat al lui Michael Schumacher în anii ’90, se teme că nu-l va mai putea revedea vreodată pe prietenul său. El nu face parte din cercul restrâns pe care Corinna, soția fostului pilot, îl ține în jurul său, deci

„Nu cred că va exista vreodată o zi, cât timp este în viață, în care totul să fie dezvăluit dintr-odată. Poate că abia când nu va mai fi printre noi vom afla puțin mai mult despre viața lui după accident”, a spus Richard, conform

ADVERTISEMENT

„Cred că toți vrem să știm care este starea sa. Ne-am dori foarte mult să știm. Desigur, este puțin frustrant că suntem ținuți în întuneric, dar nu putem decât să ne imaginăm că nu se spune prea mult pentru că, poate, nu este prea mult de spus”, a mai spus el.

Michael Schumacher a fost campion mondial de șapte ori

Michael Schumacher este o legendă a Formulei 1. El a câștigat în cariera sa de șapte ori titlul mondial. De două ori cu Beneton, în 1994 și 1995, și de cinci ori cu Ferrari, în 2000, 2001, 2002, 2003 și 2004.

Doi ani mai târziu de la ultimul titlu câștigat, Michael a ales să se retragă, însă a revenit în 2010. Germanul și-a petrecut trei sezoane pentru constructorul din țara natală, Mercedes, însă nu a mai reușit să strălucească, obținând un singur podium în tot acest timp.