Michael Schumacher nu mai e imobilizat la pat! Noi detalii despre starea reală de sănătate a marelui pilot de Formula 1

În ultimul deceniu, au tot predominat întrebările cu privire la starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Fostul mare pilot de Formula 1 a suferit un accident teribil în timp ce schia în Meribel, în Alpii francezi.

Noi detalii despre Michael Schumacher

Au trecut 12 ani de la teribilul incident. Iar până acum nu au existat informații clare legate de starea lui de sănătate. Au fost zvonuri care spuneau că fostul mare pilot nu mai poate să vorbească sau să se miște, spre exemplu.

Familia sa a decis însă să țină totul secret. Astfel, doar apropiații știu cum se simte acesta, de fapt, dar și cum au evoluat lucrurile în ultimii 12 ani. Iată însă că și cei de la Daily Mail au reușit să afle ceva.

Mai exact, sursa citată a ajuns chiar la una dintre casele lui Michael Schumacher. Proprietatea era foarte bine păzită, inclusiv de un agent de pază. Totodată, existau camere de supraveghere în mai multe colțuri.

Fostul mare campion, îngrijit de o echipă medicală non-stop

Chiar și așa, cei de la au reușit să afle câteva detalii interesante. Sursa citată scrie că după ce a stat de vorbă cu mai multe surse bine informate, s-a ajuns la concluzia că Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat.

De menționat e faptul că în ciuda acestui lucru, nu poate merge. Jurnaliștii britanici scriu că acesta este împins în jurul conacului într-un scaun cu rotile de către asistente medicale și terapeuți.

Practic familia lui Michael Schumacher a angajat o echipă medicală care îl îngrijește non-stop pe marele campion. Astfel de servicii ar costa zeci de mii de lire sterline săptămânal, scrie sursa citată.

Familia lui Schumacher preferă discreția

Amintim faptul că Schumacher, care s-a căsătorit cu devotata sa soție Corinna în 1995, a fost întotdeauna o persoană rezervată. Iar asta în ciuda profilului său public pe circuitul de Formula 1, unde a câștigat 91 de curse.

Drept urmare, cu excepția unui mic grup de rude și prieteni de încredere, în conformitate cu dorințele Corinnei, Schumacher nu a mai fost văzut de la teribilul accident din 29 decembrie 2013.

Mai mult de atât, nu a apărut nicio fotografie cu el. Iar asta în ciuda încercărilor frauduloase ale foștilor angajați. Aceștia au ajuns să fie ulterior închiși după ce au încercat să vândă imagini cu marele campion pe dark web.

Ce altceva se mai știe însă? Rapoartele sugerează că el a participat la . Chiar și așa, Daily Mail a aflat că în realitate, fostul campion nu a fost prezent la eveniment. Drept urmare, discreția a fost într-adevăr păstrată.

Unde locuiește familia lui Michael Schumacher

În același timp, deși familia Schumacher locuiește în mod regulat în Mallorca, refugiul lor din Insulele Baleare nu este reședința lor principală. Reședința lor principală rămâne casa de 50 de milioane de lire sterline din Gland, Elveția.

Doar câțiva vizitatori sunt bineveniți în ambele case. Iar conform jurnaliștilor britanici, fostul său șef de echipă de la Ferrari, Jean Todt, este unul dintre puținii oameni de încredere.

Cei doi urmăresc împreună marile premii. Totodată, Todt, care îl consideră pe Michael ca pe un al doilea fiu, nu declară nimic despre starea fostului său pilot, în afară de faptul că „luptă în continuare”.

De ce afecțiune ar suferi marele pilot?

Tot cei de la Daily Mail au mai aflat, printre altele, că Michael Schumacher ar suferi de sindromul Locked-in, cunoscut și sub numele de pseudocoma. Este vorba despre o afecțiune neurologică care permite unei persoane, pe deplin conștientă, să fie conștientă de tot ceea ce se întâmplă.

Persoana este însă incapabilă să răspundă altfel decât prin clipirea ochilor. Iar din păcate, mai multe surse par să dea de înțeles că într-adevăr, ar putea fi vorba despre așa ceva.

„Nu poți fi sigur dacă înțelege totul, pentru că nu poate spune nimănui. Impresia este că înțelege unele dintre lucrurile care se întâmplă în jurul lui, dar probabil nu pe toate”, a spus o persoană anonimă.

Sabine Kehm, purtătoarea de cuvânt de lungă durată a familiei Schumacher, fostă jurnalistă respectată la ziarul german de prestigiu Die Welt, a fost contactată pentru a comenta subiectul.

Aceasta a refuzat să ofere informații noi despre starea medicală a lui Schumacher, așa cum a făcut întotdeauna. Drept urmare, dorința familiei marelui pilot pare că este respectată în continuare.