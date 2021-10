Michael Tylo, actorul din Tânăr și neliniștit a murit: ”Era atât de special”

Moartea regretatului de origine americană a fost anunțată de Universitatea din Nevada, Las Vegas, instituție la care era profesor de teatru și film încă din anul 2003.

Regretatul Michael Tylo, care între timp devenise și decan asistent pentru Colegiul de Arte Plastice, a primit foarte multe aprecieri din partea colegilor.

ADVERTISEMENT

Michael Tylo a murit. Actorul din Tânăr și neliniștit avea 72 de ani

„Michael Tylo era o ființă umană frumoasă și grijulie – era atât de special. A fost un prieten exemplar, coleg, profesor și artist.

A avut o carieră atât de distinsă și bogată, dar a fost umil în ceea ce privește realizările sale. Și-a iubit familia cu drag și a trăit o viață veselă, dar ne-a părăsit prea devreme.

ADVERTISEMENT

Ne va fi foarte dor de el, dar vom simți o profundă recunoștință pentru tot ceea ce a contribuit Michael la Colegiul de Arte Plastice, UNLV și la lume”, a spus Nancy Uscher, decanul Colegiului de Arte Plastice, pentru .

În timpul în care a fost profesor regretatul Michael Tylo a dorit să le ofere studenților din experiența sa pe care a câștigat-o datorită numeroaselor roluri pe care le-a avut.

Totodată, ca și cadru didactic a jucat alături de studenții săi la Nevada Conservatory Theatre. În plus, a apărut în „Stealing Las Vegas”, un film produs de universitate și regizat de Roger Corman.

ADVERTISEMENT

Michael Tylo a fost amabil, autentic și întotdeauna implicat ca și profesor, îndrumând de-a lungul timpului foarte mulți elevi care acum plâng moartea sa.

Timpul petrecut la catedra universității l-a făcut să colaboreze cu alte facultăți pentru a crea experiențe inedite pentru studenți, toate acesta fiind în beneficiul celor pe care i-a învățat artele teatrului și filmului.

Regretatul din „Tânăr și neliniștit” nu va putea fi niciodată înlocuit de cei care l-au cunoscut, artistul lăsând în urma sa o familie îndurerată și patru fete.

ADVERTISEMENT

Din păcate, actorul a trecut și printr-o dramă, când în anul 2007, fiul său Michael Tylo Jr. a murit înecat. Băiatul suferea de epilepsie.

În ce filme a mai jucat actorul Michael Tylo

Printre serialele în care a apărut Michael Tylo se numără: „The Bold and the Beautiful”, „All My Children” și „General Hospital”. În plus, s-a remarcat și în „Longshot”, „Intrepid” și „Race to Space”.

Ultimul film în care a jucat regretatul artist este „Deathstroke în Nightwing”, producție care a apărut în cinematografe în anul 2014.