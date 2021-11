Michaela Prosan a născut. Actrița din Fructul Oprit a postat prima imagine cu bebelușul

Michaela Prosan (29 de ani), actrița din serialele „Fructul Oprit” și „Sacrificiul” a născut pentru prima dată. Vedeta a anunțat în luna mai, pe rețelele de socializare, că așteaptă un copil.

Frumoasa actriță a postat prima imagine cu bebelușul ei și este mai fericită ca niciodată. Aceasta a devenit mămică în urmă cu puțin timp și a împărtășit cu internauții prima imagine alături de copil.

Michaela Prosan a născut

a născut în urmă cu puțin timp și a postat o fotografie în care își ține bebelușul în brațe.

În dreptul imaginii, actrița din serialul „Fructul Oprit”, difuzat la Antena 1 în urmă cu câțiva ani, a scris: „Suflet iubit”.

Actrița nu a vorbit despre sarcina ei în mediul online sau la TV. De altfel, fosta vedetă Antena 1 este foarte discretă atunci când vine vorba de viața ei personală.

Actrița și-a anunțat sarcina în luna mai prin intermediul unor imagini postate pe pagina de Instagram, realizate în timpul unei ședințe foto.

Michaela Prosan nu a anunțat oficial sexul bebelușului său. În afară de activitatea de pe rețelele sociale, vedeta nu a oferit alte detalii despre viața ei privată.

Cine este Michaela Prosan

Michaela Prosan este din Slobozia și a urmat cursurile Liceului de Arte Ionel Perlea din orașul natal. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” (UNATC) din București, la clasa profesorului Florin Zamfirescu.

Șatena a devenit cunoscută în 2018, atunci când a avut premiera , unde a jucat alături de Adrian Titieni, Petru Păun, Carmen Tănase Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman.

În serial a interpretat-o pe Sonia Caragea, una dintre protagoniste. A urmat rolul din „Sacrificiul”, difuzat la același post TV, unde a avut, de data aceasta, un rol negativ.

În afară de aparițiile în cele două seriale de televiziune, Michaela Prosan a jucat în câteva piese de teatru, cum ar fi „Steaua fără nume” și „Mizantropul”.

În cadrul unui interviu, Michaela Prosan a povestit cum a ajuns să fie pasionată de actorie. Deși a studiat pictura 12 ani, tânăra a decis să urmeze drumul actoriei și nu regretă această decizie.

„De la arte si arhitectură la actorie a fost un drum scurt. Mai întâi mi-a atras atenția, după curiozitatea, ca mai apoi să realizez că asta este ce vreau sa fac. După, nu m-a oprit nimic. Nici măcar faptul că lăsam în urmă 12 ani de pictură, desen, arhitectură.

A fost o decizie asumată, curajoasă, generată de o ambiție puternică. Privind în urmă, nu am avut nimic de pierdut. Tot ce am construit până în prezent se îmbină armonios, are coerență.

Cât despre pictură, nu prea mai am timp, pictez foarte rar, din păcate… Când vreau să mă relaxez după o perioadă mai solicitantă”, a dezvăluit Michaela Prosan pentru în 2018.