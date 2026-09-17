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Un nou caz de trucare de meciuri lovește după ce lumea fotbalului se află într-un scandal de amploare. 32 de persoane sunt implicate într-un dosar legat de manipularea rezultatelor.

Michal Skwarczek este suspendat pentru posibilă trucare de meciuri

Mijlocașul divizionarei FK Trinec, Michal Skwarczek a ajuns în fața Comisiei de Etică a Federației Cehe de Fotbal. Fotbalistul este suspectat pentru aranjarea a două meciuri în perioada 2024-2025, când evolua pentru echipa Chrudim: contra Taborsko și Vysočina Jihlava. Ancheta este în plină desfășurare, iar fotbalistul a fost suspendat până la soluționarea cazului.

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”Comitetul de Etică al Federației de Fotbal din Cehia a inițiat proceduri disciplinare împotriva domnului Michal Skwarczek, fiind suspectat de comiterea unor abateri disciplinare în temeiul articolului 49 (n.r.- mită) și al articolului 64 (n.r. – trucarea meciurilor) din codul disciplinar.

Având în vedere gravitatea posibilelor fapte comise, Comitetul de Etică a decis să-i interzică domnului Michal Skwarczek desfășurarea de activități competitive, în conformitate cu măsura preliminară, până când decizia disciplinară pe fond devine obligatorie din punct de vedere juridic”, au transmis oficialii forului de la Praga, pe .

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Probele blatului între Chrudim – Taborsko: ”Am mers la Zagreb să iau banii”

Duelul suspect s-a desfășurat în noiembrie 2024, când cele două formații au organizat un meci amical. Atunci, Michal Skwarczek a început meciul pe bancă. Taborsko a reușit să înscrie 3 goluri într-un interval de 11 minute. În repriza secundă, oaspeții au mai punctat de două ori și meciul s-a încheiat 5-2.

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Trucarea meciului a fost confirmată de portarul lui Chrudim, Ciz. Goalkeeper-ul le-ar fi recunoscut anchetatorilor cehi că s-a deplasat în Croația pentru a ridica banii promiși. Printre cei care au fost recompensați, Ciz l-a menționat și pe Michal Skwarczeck:

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”Ni s-a spus că banii din acest meci au mers la club pentru salarii și diverse alte lucruri. Am primit în jur de 30-32 de mii de coroane (n.r. – aproximativ 1300 de euro), când am mers până la Zagreb, în ​​Croația, pentru a lua recompensa”, a spus Ciz, potrivit .

Fotbalistul nu a vrut să comenteze situația, sugerând că nu își amintește dacă contra lui Taborsko pentru publicația cehă: ”A fost acum 2 ani și jumătate, nu-mi amintesc cu adevărat. Nu a vrut să comenteze dacă a acceptat bani pentru manipularea meciului. „Nu pot comenta deloc despre asta aici. Nu vă supărați. Dar când vorbesc cu cineva, s-ar putea să comentez”.

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Michal Skwarczek a fost achitat în alt caz de trucare de meciuri

Mijlocașul în vârstă de 31 de ani nu este pentru prima dată implicat într-un scandal al blaturilor. În 2018, a fost urmărit penal pentru că ar fi acceptat mită pentru a influența un meci meci din Liga 3 a Cehiei, dintre Valašský și Meziříčí și Mohelnice. Finanțatorii chinezi de la Mohelnice au încercat să mituiască trei jucători adverși, printre care și Skwarczek, pentru a marca două goluri în prima repriză.

Duelul s-a termina 2-1, în ciuda numeroaselor ocazii, punctând de două ori din penalty. Mijlocașul a fost anchetat, dar nu i s-a dovedit implicarea în trucarea partidei.