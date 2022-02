Dezvăluirile lui Michel Platini despre Cupa Mondială din Qatar. Ce părere are despre șefii UEFA și FIFA

Michel Platini, fost internațional francez și președinte al UEFA între 2007 și 2015, a acordat un interviu în care a argumentat modul pentru care a votat în favoarea Qatarului ca gazdă a Cupei Mondială care va avea loc în 2022, între 21 noiembrie și 18 decembrie.

Michel Platini nu regretă nici în ziua de azi că a dat votul Qatarului

Fostul internațional francez și , Michel Platini, consideră că nu a greșit cu nimic dând votul Qatarului pentru a fi gazda Campionatului Mondial care va avea loc în acest an, între 21 noiembrie și 18 decembrie.

„Nu regret votul, am vrut să le dau arabilor o Cupă Mondială, o Cupă a Golfului. Au meritat. Emirul îmi promisese că vor avea loc meciuri și în alte state din zonă, Emiratele Arabe, Kuweit…

Păcat”, a declarat Michel Platini într-un interviu acordat ziarul italian La Gazzetta dello Sport și preluat de .

Michel Platini îi atacă pe Gianni Infantino și Aleksander Ceferin

După care fostul internațional francez s-a referit la . „Gianni Infantino și Aleksander Ceferin (n.r. – președinții FIFA și UEFA), și nu am rețineri să o spun, fac ce vor ei.

Nu-i voi ierta niciodată pe cei care m-au acuzat în mod fals și m-au lăsat în afara fotbalului. Au câștigat, dar voi căuta mereu dreptate. Tot fotbalul profesionist trebuie să schimbe guvernarea”, a mai spus el.

Michel Platini a făcut cunoscut că mai multe cluburi și organizații i-au cerut să revină în fotbal, dar a refuzat. „Nu mi-am găsit niciun rol. Cred că mi-ar plăcea să lucrez pentru jucători. La o astfel de variantă m-aș gândi”, a declarat fostul internațional francez.

Michel Platini, dezamăgit că Messi a luat Balonul de Aur în 2021

Platini nu ar fi fost de acord cu înființarea , deoarece nu este adeptul organizării unei competiții la care să ia poarte doar câteva echipe.

„Nu mi-a plăcut că Messi a câștigat Balonul de Aur în 2021. Cine a câștigat Liga Campionilor și Campionatul European? Jorginho.

Cu tot respectul pentru Messi, dar eu la 32 de ani am spus ‘stop’. Aș fi putut să joc la Barcelona sau Marseille, dar am vrut să mă identific cu clubul la care am făcut istorie.

Cristiano Ronaldo era la Real Madrid, iar Lionel Messi la Barcelona. În locul lor, eu m-aș fi dus să joc în China sau în Statele Unite.

Kylian Mbappe este foarte puternic și rapid. Acum el este în top. Îl admir foarte mult pe Zlatan Ibrahimovici. Este un fotbalist grozav, amuzant pe teren și în afara lui, cu personalitate”, a mai spus Michel Platini, care a dezvăluit că, dintre antrenori, îl apreciază pe Pep Guardiola.