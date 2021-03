Michelle Obama este bună prietenă cu Meghan Markle. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii a avut o reacție oficială, după interviul faimos cu Oprah, care a ținut prima pagină a ziarelor.

Se pare că soția lui Barack Obama a afirmat că nu este surprinsă de mărturisirea făcută de Meghal Markle despre rasismul care ar exista în Familia Regală Britanică. Soția lui Harry a afirmat, în interviul respectiv, că anumite persoane din familia acestuia au fost îngrijorate din cauza culorii pe care o va avea pielea micului Archie.

În discuția cu Michelle Obama, jurnalista Jenna Bush Hager a afirmat că a fost dureros să o audă pe Meghan Markle afirmând aceste lucruri: “A simțit cum propria ei familie o judecă”.

Michelle Obama o apără pe Meghan Markle

Soția fostului președinte al Statelor Unite ale Americii a afimat, în dicuția cu Jenna Bush Hager, că are totuși speranțe în privința unei împăcări între prietena ei, Meghan Markle, și familia lui Harry.

“Așa cum am menționat și în trecut, prejudecățile legate de rasă nu sunt un concept nou pentru persoanele de culoare din lumea întreagă. Nu am fost surprinsă să o ascult exprimându-și aceste sentimente, în mod public. Sper și mă gândesc că sunt, în primul rând o familie. (n.r. cei din Casa Regală Britanică) Mă rog pentru iertare și vindecare. Mai sper să folosească acest moment ca o lecție pentru noi toți”, a răspuns Michelle Obama, conform Page Six.

Într-un alt interviu publicat ulterior, soția lui Barack a mai adăugat că își dorește ca această situație să se rezolve în timp, cu calm, iar Familia Regală Britanică să încerce să repare aceste probleme delicate.

Soția lui Harry și Michelle Obama sunt prietene vechi

Cele două s-au sprijinit reciproc de multă vreme. La un moment dat, după ce Meghan Markle a devenit soția Prințului Harry, soția lui Barack Obama afirma despre ea că este: “o prietenă bună și un lider empatic”.

“Atunci când mă gândesc la lucrurile prin care trec ei acum, (n.r. Meghan Markle și Harry), îmi vine în minte importanța familiei. Mă rog să fie suficientă putere și să ierte, să aibă destulă iubire și să se rezolve totul în timp”, a mărturisit Michelle Obama, pentru Access Hollywood.

Regina Elisabeta a reacționat și ea, după ce interviul lui Meghan și Harry a apărut oficial în presă. Chiar dacă nu ea a fost cea care ar fi făcut afirmațiile rasiste, dezvăluirile celor doi au îngrijorat-o, această problemă urmând să fie discutată cu cei doi în mod privat.

