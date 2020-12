Mick Schumacher a devenit campion mondial în Formula 2! Victorie dramatică în ultima cursă

Mick Schumacher (21 de ani) a cucerit titlul mondial în Formula 2. Performanța reușită de fiul legendarului Michael Schumacher a venit chiar înaintea debutului în Formula 1, care va avea loc în 2021.

Tânărul pilot german a câștigat dramatic titlul suprem în Formula 2. Mick Schumacher a luat trofeul în ultima cursă din acest sezon.

Fiul septuplului campion mondial F1 nu a avut parte de cea mai bună cursă. El a încheiat doar al 18-lea pe circuitul de la Sakhir, din Bahrain. Adversarul său, Callum Ilott, a terminat pe poziția a 11-a și nu a reușit să îl întreacă în clasamentul general.

Pentru Mick Schumacher, titlul de campion mondial în F2 este a doua mare victorie a carierei. El a luat, în urmă cu doi ani, titlul de campion european în Formula 3, în calitate de pilot al celor de la Prema.

În 2021, Mick Schumacher va debuta în Formula 1. Tânărul pilot german va concura pentru Haas.

În Formula 2, divizia secundă a FIA (Federația Internațională de Automobilism), pilotul de 21 de ani a concurat pentru Ferrari, Scuderia pentru care Michael Schumacher a cucerit cinci titluri mondiale în Formula 1 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

Michael Schumacher i-a transmis fiului său încă din copilărie pasiunea pentru sporturile cu motor. În 2000, pe vremea când Mick avea doar un an, tatăl său l-a pus la volanul unui automobil.

When a one-year-old Mick Schumacher got behind the wheel with his dad ❤️

(via @F1)pic.twitter.com/j30NKlgaI2

— ESPN F1 (@ESPNF1) December 2, 2020