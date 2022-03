Mick Schumacher, accident horror în calificările MP al Arabiei Saudite! S-a izbit de parapet la 250 km/h şi a fost dus de urgenţă la spital. Video

Sâmbătă au avut loc califcările pentru Marele Premiu al Arabiei Saudite la Formula 1, iar evenimentul a fost umbrit de accidentul lui Mick Schumacher. Pilotul Haas a scăpat controlul monopostului şi s-a izbit de parapet la viteza de 250 km/h.

Accident teribil pentru Mick Schumacher în calificările MP al Arabiei Saudite

În virajul 12 al circuitului de la Jeddah, într-un moment în care conducea cu 250 km/h, Mick Schumacher a pierdut controlul monopostului şi s-a lovit puternic de parapet. Imaginile i-au îngrozit pe fanii din Formula 1, care imediat s-au gândit la un scenariu negru.

Din fericire, ambulanţa a ajuns imediat la locul accidentului, iar Mick Schumacher a primit primul ajutor. Pilotul a fost transportat la centrul medical al circuitului, iar veştile sunt bune, după ce un oficial al echipei Haas a anunţat că este conştient.

După câteva teste făcute în centrul medical al circuitului din Jeddah, Mick Schumacher a fost transportat, cu ajutorul unui elicopter, la un spital, unde va fi supus unor teste suplimentare.

Sesiunea de calificări a fost oprită, în urma accidentului, însă va fi reluată după ce vor fi adunate resturile monospostului de pe pistă.

Guenther Steiner: “Nu are răni vizibile”

Guenther Steiner, team manager al echipei Haas, a vorbit despre starea medicală a lui , după accidentul suferit în sesiunea de califcări de sâmbătă. Acesta a dezvăluit că pilotul nu are răni vizibile şi a fost în permanent contact cu mama sportivului.

“Am vorbit cu mama lui şi am ţinut-o la curent cu situaţia. Nu are răni vizibile, dar trebuie efectuate câteva teste suplimentare. Impactul a fost atât de puternic încă am pierdut contactul cu el, dar am aflat repede că este conştient”, a spus Guenther Steiner.

Marele Premiu al Arabiei Saudite a fost în pericol după un atac terorist

Vineri, în timpul sesiunii de antrenamente, o fabrică de prelucrare a petrolului din apropierea circuitului . Rafinăria fusese lovită de o rachetă, iar atacul a fost revendicat de rebelii Houthi din Yemen.

Cursa a fost la un pas să fie anulată, însă organizatorii au decis, după discuţii cu oficialii Formula 1 şi cu piloţii, că evenimentul poate să se desfăşoare. “Ne simțim în siguranță aici. Programul din weekend rămâne așa cum a fost anunțat. Securitatea piloților și a fanilor reprezintă o prioritate pentru noi”, a declarat Stefano Domenicali, președintele F1.