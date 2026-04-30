Microbuze de 28,8 milioane de euro pentru IGSU: cine a câștigat licitația și ce legături apar cu un apropiat al lui Klaus Iohannis

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a atribuit un acord-cadru de până la 28,8 milioane de euro pentru achiziția de microbuze destinate transportului de efective. Contractul a fost câștigat de compania Vag Service SRL, o firmă din Neamț, după o procedură de licitație deschisă în care doar o ofertă a fost declarată admisibilă. Din ofertă a făcut parte inițial și MHS Truck Service, companie din grupul controlat de Michael Horst Schmidt, așa cum reiese din datele licitației consultate de FANATIK. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) este condus de generalul Dan Paul Iamandi, însă instituția funcționează în subordinea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), coordonat de Raed Arafat, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Prețul microbuzelor chic 28,8 milioane de euro fără TVA

Licitația pentru achiziția de microbuze destinate transportului efectivelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență a fost lansată în februarie 2025. Acordul-cadru a fost semnat cu Vag Service SRL și subcontractantul MHS Truck Service în data de 11 august 2025, având o valoare totală de 28,8 milioane de euro fără TVA (aproximativ 145,9 milioane lei).

Contractul prevede furnizarea unui număr variabil de microbuze, cu estimări între minimum 8 și maximum 400 de unități pe întreaga durată a acordului. Pentru fiecare contract subsecvent, cantitățile pot varia între 2 și 100 de microbuze. Din condițiile contractuale reiese că valoarea unui microbuz pentru IGSU va costa 72.000 de euro fără TVA.

Mai exact, în cadrul contractului, Vag Service SRL își asumă ca microbuze MAN, comercializate în România de MHS Truck Service, să fie transformate conform cerințelor IGSU pentru a permite transportul angajaților Ministerului Afacerilor Interne. Vag Service este specializată în transformarea microbuzelor Mercedes și MAN în vehicule chic sau chiar de lux care să permită, inclusiv, transportul pasagerilor unor zboruri private de la aeroporturi spre hoteluri.

„Autovehiculele vor fi destinate inspectoratelor pentru situații de urgență din toată țara, nu numai structurii centrale. Sunt microbuze care să permită transportul efectivelor de suport ale IGSU la intervenții sau la diverse evenimente”, a explicat, pentru FANATIK, un reprezentant al IGSU. Mai departe, după ce Vag Service va transforma microbuzele MAN, MHS Truck Service va avea obligația să asigure și service-ul autovehiculelor pe perioada garanției. Până în acest moment, IGSU nu a comandat niciun microbuz în cadrul acestui contract.

Cui aparține firma câștigătoare

De altfel, oferta Vag Service SRL a fost singura ofertă declarată admisibilă în cadrul procedurii de licitație deschisă. Vag Service SRL este o firmă românească cu sediul în localitatea Izvoare, județul Neamț, activă în domeniul fabricării autovehiculelor de transport rutier (cod CAEN 2910).

Firma este deținută integral de Șerban Tudor-Nicolae, care are și rolul de administrator, fiind implicat și în alte afaceri din zona transporturilor și serviciilor conexe. Activitatea companiei este concentrată pe producția și adaptarea de vehicule, dar include și transporturi de pasageri, logistică și servicii auxiliare. Din punct de vedere financiar, Vag Service a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de peste 60,2 milioane de lei, în creștere cu 32% față de anul anterior, și un profit net de aproximativ 3 milioane de lei.

Numărul de angajați a crescut semnificativ, cu 80%, ajungând la 56 de salariați. Evoluția din ultimul deceniu arată o creștere accelerată: activele totale au urcat de la sub 2 milioane de lei în urmă cu 10 ani la peste 64 milioane de lei în 2024, în timp ce datoriile au crescut odată cu extinderea afacerii, ajungând la circa 53,8 milioane de lei. Compania a beneficiat și de finanțări europene pentru dezvoltare și are activități de import-export în mai multe state din UE.

Compania prietenului lui Iohannis

MHS Truck Service SRL, subcontractant declarat inițial în oferta Vag Service pentru contractul IGSU, este o firmă din București, înființată în decembrie 2014, cu obiect principal de activitate repararea și întreținerea autovehiculelor. Societatea este deținută integral de MHS Holding AG, companie din Austria, holding controlat de omul de afaceri Michael Horst Schmidt. În istoricul conducerii apare și Michael Horst Schmidt, administrator al firmei de la înființare, în 2014, până în martie 2020. În 2024, MHS Truck Service SRL a avut o cifră de afaceri de 149,07 milioane lei, în ușoară scădere cu 1%, un profit de 3,17 milioane lei, în scădere cu 38%, și 257 de angajați. Firma este activă fiscal, plătitoare de TVA și nu are datorii la ANAF.

, este cunoscut în mediul public și pentru relația apropiată cu fostul președinte Klaus Iohannis, cei doi fiind asociați în trecut în afaceri din zona auto, la Sibiu. Schmidt este unul dintre cei mai importanți distribuitori ai mărcii BMW în România, prin grupul Automobile Bavaria, și a dezvoltat de-a lungul timpului o rețea extinsă de companii în domeniul auto și logistic.

Numele său a apărut frecvent în spațiul public în contextul contractului semnat de Poliția Română pentru achiziția de autospeciale BMW, acord atribuit către Automobile Bavaria, firmă parte a grupului controlat de Schmidt. Contractul, în valoare de sute de milioane de lei, a generat controverse politice și suspiciuni privind modul de atribuire.

Care au fost cele patru oferte

Primul ofertant înscris a fost Nurvil, companie cu CIF RO 8517267, având calitatea de ofertant lider. Firma este încadrată ca operator economic mare, iar reprezentantul declarat este Cornel Talmaciu. A doua ofertă individuală a fost depusă de Porsche Inter Auto Romania SRL. Compania a participat tot ca ofertant lider, fiind încadrată în categoria operatorilor economici mari. Reprezentantul declarat în procedură este Alin Țăpălagă.

A treia participare a fost cea a Vag Service SRL, firmă încadrată ca operator economic mic. Reprezentantul acesteia este Tudor Nicolae Șerban. În cadrul acestei oferte a fost declarat și un subcontractant: MHS Truck Service SRL. A patra ofertă a fost depusă de Aveuro International SRL.