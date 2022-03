Un suporter al Universității Craiova și-a personalizat microbuzul cu care merge la meciurile „juveților” în culorile echipei. Exclusiv

Unul dintre oameni din Peluza Nord a Universității Craiova a ales să își personalizeze microbuzul său în culorile clubului pe care îl susține de peste 20 de ani. Cornel Ciobanu locuiește în Râmnicu Vâlcea, iar mașina colantată și tapițată cu diferite însemne ale formației din Bănie o folosește de cele mai multe ori pentru a ajunge la meciurile „Științei”

Suporterii olteni au avut multe motive de fericire în ultima perioadă. Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul din Casa Pariurilor Liga 1 și are o serie bună de rezultate. Trupa lui are șapte victorii consecutive înaintea meciului cu FC Voluntari, programat vineri seara, de la ora 20:30.

ADVERTISEMENT

Cornel Ciobanu, suporterul care și-a personalizat microbuzul în culorile Universității Craiova

Suporter al Universității Craiova de peste 20 de ani, Cornel Ciobanu este unul dintre oameni a cărui pasiune pentru „Știința” este foarte vizibilă. FANATIK a vorbit cu el despre decizia pe care a luat-o în privința microbuzului și legătura sa cu „campioana unei mari iubiri”.

Bărbatul și-a făcut o echipă de juniori în satul său natal și a personalizat microbuzul să îi crească pe copii în spiritul Universității Craiova. Acesta a tapițat scaunele mașinii în culorile echipei din Bănie și a adaugat câteva poze cu momente din partidele de joc ale „juveților”.

ADVERTISEMENT

„Am luat microbuzul pentru că am înființat un club sportiv pentru copii din comuna Laloșu și l-am colantat și tapițat în culorile Universității Craiova să îi cresc pe juniori în spiritul „Științei”. Îl folosesc la meciurile copiilor și la partidele echipei din Bănie”. a spus Cornel pentru FANATIK.

Cornel Ciobanu, fanul care străbate România pentru meciurile Universității Craiova:„Am mers de fiecare dată la Constanța, Cluj, Brașov, București sau Sfântu Gheorghe”

Cornel Ciobanu se ocupă cu comercializarea echipamentelor sportive pentru cluburile din Vâlcea, însă mereu și-a găsit un loc liber pentru meciurile Universității Craiova. Acesta a declarat pentru FANATIK că merge foarte des împreună cu mai mulți fani ai clubului la partidele „juveților”, indiferent dacă sunt pe teren propriu sau în deplasare.

ADVERTISEMENT

„În principiu merg la deplasarile clubului. Microbuzul este de nouă locuri, însă am mers și mai mulți. La inaugurarea stadionului am fost și 23 de suporteri. De obicei mergem 12-14, dar depinde și de programul de lucru și distanță. Am mers de fiecare dată la Constanța, Cluj, Brașov, București sau Sfântu Gheorghe”. a declarat Cornel Ciobanu.

Acesta spus că a absentat o scurtă perioadă din galeria Universității Craiova din cauza unei suspendări primite într-un derby cu . Fanul formației din Bănie a spus că este aproape de finalul termenului primit de către autoritățile din Craiova și vrea să fie prezent la meciul „alb-albaștrilor” cu FCSB.

ADVERTISEMENT

„O perioadă nu am fost pe stadion din cauza unei suspendări primite în meciul din tur cu FC U Craiova, însă aș vrea să revin la meciul cu FCSB, de la București”. a adăugat Cornel Ciobanu, unul dintre cei mai speciali fani ai „Științei”.

Cupa României, trofeul așteptat de suporterii Universității Craiova la sfârșitul sezonului

Chiar dacă șansele echipei la titlu s-au diminuat, suporterii Universității Craiova așteaptă Cupa României la finalul sezonului. Cornel Ciobanu este sigur că trupa lui Reghecampf se va impune în competiție și speră că formația din Bănie se va clasa cât mai sus în clasament la sfârșitul campionatului.

„Vom câștiga Cupa României în proporție de 99%, însă noi am vrea și altceva. Jucăm bine și poate situația din clasament a echipei se va schimba după două etape”. a spus suporterul Universității Craiova.

Întrebat ce jucător ar vrea să colanteze pe microbuz dacă Universitatea Craiova ar câștiga Cupa României, Cornel Ciobanu a spus că l-ar prefera pe portarul oltenilor:„L-aș colanta pe Mirko Pigliacelli pe mașină, e un jucător care îmi place de la Universitatea Craiova. E un portar bun din campionatul nostru”.