David Miculescu nu a impresionat de la transferul său la FCSB. Fost jucător la UTA Arad, , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Totuși, cifrele fotbalistului de 22 de ani nu sunt deloc încântătoare.

Miculescu, marea țeapă luată de Gigi Becali?! I-au stabilit cota în direct: „Atât valorează”

pentru a-și demonstra calitățile și pentru a se face remarcat la FCSB. Deși a prins minute în 22 din cele 24 de partide disputate în actuala stagiune de FCSB, David Miculescu a marcat doar două goluri în tricoul „roș-albastru”, dintre care unul în cupă cu FC Bihor.

David Miculescu a fost extrem de criticat după prestația din meciul cu Oțelul Galați, în care jucătorul de 22 de ani a fost anihilat complet de adversari în prima repriză a meciului. Fostul jucător de la UTA a fost înlocuit la pauză cu Dorin Rotariu.

„Ce naiba? Toți îl forțează. Și Gigi, și toți îl forțează. Știi cât valorează la cum joacă Miculescu? Noi vorbim de ce joacă. Miculescu valorează 50.000 de euro. De un an de zile nu are nicio realizare”, a fost anunțul ferm al lui Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

David Miculescu, pus la zid după ultimul meci al FCSB-ului: „Nu a existat”

FCSB a pierdut meciul cu Oțelul Galați, scor 0-2, în etapa a 18-a din SuperLiga. Niciun jucător al liderului nu a strălucit, iar Gigi Becali a anunțat mai multe plecări în iarnă. Deși nu l-a inclus pe lista neagră, Gigi Becali l-a desființat pe David Miculescu.

Prestația tânărului fotbalist a fost criticată și la FANATIK SUPERLIGA. „Nu a existat, nu a atins-o”, a fost comentariul scurt al lui Alin Buzărin. De cealaltă parte, Bănel Nicoliță a pus în balanță prețul pe care FCSB l-a plătit pentru a-l aduce pe Miculescu și realizările fotbalistului.

„Are două-trei atingeri și Gigi Becali a dat 1,7 milioane de euro pe el. Nu-l cunosc personal”, a spus Bănel Nicoliță. Per total, David Miculescu a adunat 69 de meciuri la FCSB, reușind să înscrie 5 goluri și să ofere 4 pase decisive.

„Nu are realizări de un an de zile, dar șanse are. Slavă Domnului!”, a fost concluzia lui Robert Niță. David Miculescu ocupă locul 9 în topul transferurilor all-time de la FCSB, cu 1,7 milioane de euro.

