Micutzu Cosmin Nedelcu, invitat în rulota Danei Rogoz. Dezvăluiri ”cu inima la vedere” în podcastul găzduit de vedetă

ADVERTISEMENT

Dana Rogoz, actriță, regizoare și mamă a doi copii, revine cu un nou sezon al podcastului ”Cu inima la vedere”, un proiect Hope and Homes for Children.

Micutzu și-a descoperit vulnerabilitățile în fața Danei Rogoz

Primul episod îl are invitat pe Micutzu Cosmin Nedelcu, actor și comediant de stand-up. În discuția cu Dana Rogoz, Micutzu vorbește despre copilăria sa și dezvăluie ce și-ar spune dacă s-ar întâlni cu ”el” la 14 ani. De asemenea, actorul explică despre cum ar arăta o zi ideală și despre două aspecte ale personalității sale care îl pun uneori în conflict cu sine.

ADVERTISEMENT

Până acum, podcastul ”Cu inima la vedere” a strâns peste 2,5 milioane de vizualizări pe YouTube și a avut discuții cu 26 de personalități cunoscute. Fiecare episod urmărește să ofere o conversație sinceră și deschisă despre familie, copilărie și relațiile dintre părinți și copii.

Sezonul 4 se filmează într-un loc special: . Podcastul include și un boardgame original, care face discuțiile mai interactive și mai interesante pentru spectatori.

ADVERTISEMENT

Dana Rogoz: ”E o experiență emoționantă”

„Să fiu gazda unui podcast al Hope and Homes for Children, care deschide inimi, e o experiență emoționantă. Mă bucur că reușim împreună să explorăm teme importante, sensibile și, în același timp, să le fim de ajutor copiilor care au mare nevoie de el.

ADVERTISEMENT

E dovada vie că atunci când ne deschidem sufletul, lumea se schimbă în bine. De-abia aștept noile dialoguri și ecoul lor în comunitatea minunată din jurul podcastului”, a povestit Dana Rogoz.

Pocastul Hope and Homes for Children a ajuns la sezonul 4

Podcastul „Cu Inima la Vedere” își propune să creeze o legătură între comunitate și sau instituționalizați. Sezonul 4 va aduce șapte invitați noi care vor împărtăși experiențe și emoții legate de familie și copilărie.

ADVERTISEMENT

Primul episod, cu Micutzu Cosmin Nedelcu, este disponibil acum pe canalele de , Spotify și Apple Podcasts ale fundației Hope and Homes for Children.