Micutzu Cosmin Nedelcu, invitat în rulota Danei Rogoz. Dezvăluiri ”cu inima la vedere” în podcastul găzduit de vedetă

Dana Rogoz, actriță, regizoare și mamă a doi copii, revine cu un nou sezon al podcastului ”Cu inima la vedere”, un proiect Hope and Homes for Children.
Primul episod îl are invitat pe Micutzu Cosmin Nedelcu, actor și comediant de stand-up. În discuția cu Dana Rogoz, Micutzu vorbește despre copilăria sa și dezvăluie ce și-ar spune dacă s-ar întâlni cu ”el” la 14 ani. De asemenea, actorul explică despre cum ar arăta o zi ideală și despre două aspecte ale personalității sale care îl pun uneori în conflict cu sine.
Până acum, podcastul ”Cu inima la vedere” a strâns peste 2,5 milioane de vizualizări pe YouTube și a avut discuții cu 26 de personalități cunoscute. Fiecare episod urmărește să ofere o conversație sinceră și deschisă despre familie, copilărie și relațiile dintre părinți și copii.
Sezonul 4 se filmează într-un loc special: autorulota Danei Rogoz. Podcastul include și un boardgame original, care face discuțiile mai interactive și mai interesante pentru spectatori.
„Să fiu gazda unui podcast al Hope and Homes for Children, care deschide inimi, e o experiență emoționantă. Mă bucur că reușim împreună să explorăm teme importante, sensibile și, în același timp, să le fim de ajutor copiilor care au mare nevoie de el.
E dovada vie că atunci când ne deschidem sufletul, lumea se schimbă în bine. De-abia aștept noile dialoguri și ecoul lor în comunitatea minunată din jurul podcastului”, a povestit Dana Rogoz.
Podcastul „Cu Inima la Vedere” își propune să creeze o legătură între comunitate și misiunea fundației de a ajuta copiii aflați în risc de abandon sau instituționalizați. Sezonul 4 va aduce șapte invitați noi care vor împărtăși experiențe și emoții legate de familie și copilărie.
Primul episod, cu Micutzu Cosmin Nedelcu, este disponibil acum pe canalele de Youtube, Spotify și Apple Podcasts ale fundației Hope and Homes for Children.