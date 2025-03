Micutzu, dezamăgit de ”imbecilii care ne conduc”. Cum a reușit actorul să voteze în turul al doilea, după ce l-a ”arbitrat” pe primul

Micutzu este fiert pe clasa politică după ce susține că s-a lovit de niște ziduri atunci când a vrut să organizeze o dezbatere cu toți candidații la prezidențiale, anul trecut.

Micutzu, dezgustat de clasa politică din România. Dezvăluiri din culisele dezbaterii electorale

Comediantul a spus că a observat o încrâncenare în spațiul public de când a apărut Călin Georgescu în peisaj și, chiar dacă nu e de acord cu multe lucruri pe care le spune sau nu un candidat, nu va lovi niciodată în electoratele lor.

Pentru Micutzu a fost o adevărată provocare să ia contact cu politicieni. Despre unii dintre ei mărturisește că a rămas dezgustat pentru că, spune el, l-au tratat de sus. Actorul povestește și de ce Mircea Geoană l-a evitat în ultima clipă. Totul a pornit de la o glumă pe care a făcut-o pe seama lui Trump.

„Atât de dezamăgit am fost de imbecilii ăștia care ne conduc că eu am votat în turul doi”

„Eu, de fiecare dată când am vorbit de politică, am dat în toată lumea. Găsești pe internet, că a fost vorba de glumă, că n-a fost vorba de glumă… Pentru că judec niște lucruri după propriul bun simț și sunt în dezacord cu anumiți oameni, brusc devin plătit, devin mașinăria de campanie a nu știu cui.

Ok, înțeleg de unde pleacă gândurile astea. Mulți oameni reacționează din frică, din frică pleacă multe. Cum am zis în pandemie, taberele au fost două, ambele întețite din frică. Eu m-am vaccinat din frică, pentru că am vrut să o văd pe bunică-mea că trăiește în continuare. (…)

Când am făcut dezbaterea, m-am luat după sondaje. De bun simț te iei după sondaje. Acuma mi se pare că toți, nu vorbim aici de tabere, sunt un om cât de centrist pot să fiu, conduși de niște idioți, nu doar în România, suntem într-o poziție în care vedem că toate au avut erori. Nu te aștepți ca erorile să fie atât de mari. Nu te aștepți ca anumite teorii ale conspirației să se fi dovedit reale. Realitatea e distorsionată constant și nu se ma suprapune pe nicio realitate care ne aparține.

Eu nu am o datorie civică, e în mintea mea. Am uneori senzația că mă lovește dreptatea și pot să schimb eu lumea. Atât de dezamăgit am fost de imbecilii ăștia care ne conduc că eu am votat în turul doi.

Eram chiar în Chișinău. Și când am văzut că au anulat turul doi mi-a înghețat sângele. Tu în turul doi să anulezi? Nu contează cine cu cine a votat. Ai demonstrat că nu îți pasă. E vorba de timing”, s-a răcorit Micutzu,

Experiența lui Micutzu cu politicienii

Artistul a mai spus că, dintre toți candidații, rămâne cu un profund respect față de Elena Lasconi și George Simion, cei care au acceptat să se confrunte pe YouTube, în emisiunea sa. Despre Marcel Ciolacu și echipa lui Nicolae Ciucă n-a avut cuvinte de laudă.

„Când am organizat dezbatere, a fost o lehamite… De la Ciucă… I-am chemat pe toți ăia din sondaje. Vorbesc de primele șase poziții. La Ciucă nici măcar nu s-a obosit să răspundă cineva. La domnul Ciolacu am vorbit cu un domn care mi-a spus cu aroganță ca și cum îmi făcea mie o favoare. A fost o greșeală, că nu am spus la dezbatere, când au venit Lasconi și Simion, că a fi candidat la prezidențiale trebuie să treci niște teste, nu să îmi aduci mie 200.000 de semnături. S-a creat acest geam opac, gros, prin care vedem politicianul. Tot din cauza lor am ajuns aproape să ne omorâm pe stradă. Simion s-a prezentat bine la podcast, iar doamna Lasconi… Toată performanța dânsei, treaba dânsei”, a completat Micutzu.

Apoi, a povestit care e motivul pentru care nu s-a mai prezentat în emisiunea sa. Micutzu a spus că l-a deranjat gluma despre , explicând de ce o tentativă de asasinat nu ar funcționa la noi, referindu-se la faptul că scena cu Trump ar fi fost o manevră.

Gluma care nu i-a picat bine lui Geoană

„Eu am făcut o glumă. Când a fost Trump împușcat în ureche, toată lumea credea că e manevră. S-au mai văzut din astea. Având asta în minte, am făcut gluma că ar merge și la noi un asasinat de genul ăsta. Problema e că nu o să funcționeze că al nostru o se bucure că scapă cu viață înainte. Doamna consilier mi-a zis să nu citesc asta că se supără domnul Geoană, că era și ziua lui. N-a mai venit”, a mai spus comediantul.

„Am ajuns la oamenii ăștia, singurii doi care au avut curaj, George Simion și Elena Lasconi. Simion a devenit plăpând și mi-am dat seama că nu e chiar așa extremist. Doamna Lasconi a venit pe ultima sută de metri, a fost ultimul loc în care apărea. Era să îi zic: lăsați, doamnă, nu mai candidați!”, a adăugat actorul.