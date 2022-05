Micutzu, înjurături și manele pe scena Filarmonicii Banatul, după ce Jador a fost interzis: “Se poate” Video

Micutzu a avut o apariție neașteptată pe scena Filarmonicii Banatul, acolo unde lui Jador i-a fost interzis să susțină un concert. Marți, acesta a pus manele și a înjurat pentru a demonstra că “se poate”. Acum două săptămâni, Jador și Aza au fost interziși pe această scenă.

Micutzu, înjurături și manele pe scena Filarmonicii Banatul, după ce Jador a fost interzis

, pe numele său real, a fost invitat să susțină un spectacol la Filarmonica Banatul, acolo unde concertul din cadrul turneului lui Jador a fost interzis din cauza genului muzical.

Interpretul de manele s-a simțit deranjat de faptul că autoritățile nu i-au mai permis să-și susțină concertul pe scena Filarmonicii. Micutzu a făcut o ironie la adresa lui Jador în cadrul spectacolului susținut pe această scenă.

Micutzu a susținut un spectacol de stand-up, alături de alți actori, și a vrut să le arate tuturor că “se poate”, făcând referire la .

După ce a urcat pe scenă, comediantul a pus melodia Dau moda, a lui Jador. A început apoi să înjure pe scenă pentru a le arăta fanilor că el poate face asta.

“A zis cineva pe Facebook ‘Bă, dacă nu îl lăsaţi pe Jador să cânte, îi lăsaţi pe ăştia să zică p…a?‘. Noi am spus ‘Corect, aşa că iată şi Jador şi p…a’”, a spus Micutzu în cadrul spectacolului, potrivit unui clip video publicat pe Facebook de către .

Publicul a izbucnit în hohote de râs după cuvintele spuse de Cosmin Nedelcu.

“Acest tip de spectacol nu își are loc pe scena Filarmonicii”

Mezzosoprana Aura Twarowska spune că astfel de spectacole nu au ce căuta pe scena Filarmonicii Banatul.

“Noi, artiştii ‘clasici’ numim scenele operelor, teatrelor, filarmonicilor lemn sfânt. Întotdeauna urcăm pe scenă cu respect şi recunoştinţa, studiem, ne pregătim, ne îmbrăcăm în ţinute alese, ne machiem/coafăm, ne controlăm atitudinea şi mişcarea scenică.

Atenţie! Postarea mea nu e despre artist, despre arta lui, sau despre preferinţele publicului din sală. Trăim în democraţie, fiecare are dreptul să aleagă, după gusturile şi educaţia lui.

Consider, însă, că acest tip de spectacol nu îşi are loc pe scena Filarmonicii, după cum nici un concert simfonic nu îşi are locul într-un pub, sau un spectacol de operă, nu ştiu…, zic repede, pe un teren de cricket.”, a scris artista pe pagina sa de Facebook, în dreptul videoclipului.