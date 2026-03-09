Mielul de Paște, prins în războiul din Orient. România trimite 70% din ovine acolo. Prețul unui kg în prag de sărbători

ADVERTISEMENT

Războiul care se extinde din ce în ce mai mult în Orientul Mijlociu, după atacarea Iranului, vine cu o întrebare directă pentru piața alimentară din România: va fi afectat prețul kilogramului cărnii de miel, atât de căutată acum, înainte de Paște?

Mielul de Paște și exporturile României în Orientul Mijlociu

România este unul dintre cei mai importanți furnizori de animale vii pentru piețele arabe, iar orice tensiune geopolitică din zonă are potențialul de a provoca efecte în lanț, de la fermieri până la rafturile magazinelor. În prezent, kilogramul de carne de miel este estimat între 55 și 60 de lei, iar specialiștii avertizează că nu fermierii sunt cei care ar putea împinge prețurile în sus. Mai degrabă, lanțul comercial ar putea profita de emoția creată de conflictul regional.

În exclusivitate pentru FANATIK, președintele Federației Pro Agro, Ionel Arion, explică de ce exporturile nu par, cel puțin pentru moment, afectate și unde ar putea să își mute România viitoarele piețe dacă tensiunile militare escaladează în continuare.

Industria ovinelor din România este puternic orientată către export. În fiecare an, milioane de animale pleacă spre statele arabe, unde cererea pentru carnea de miel este consistentă și constantă, mai ales în perioadele religioase importante. Potrivit lui Ionel Arion, principalele destinații nu sunt neapărat țările implicate în conflictul regional.

Livrările nu sunt afectate, deocamdată

„În mare parte, exportăm în țări precum Liban, Siria, Arabia Saudită, Egipt, Iordania, mai puțin în Iran. Iran nu este chiar un client tradițional al nostru pe partea de volume. Volumele sunt pe țările enumerate. Nu am simțit în piață că ar fi inconveniente în a livra sau în a avea cerere pentru produsele din România”, a declarat președintele Pro Agro, pentru FANATIK.

Cu alte cuvinte, chiar dacă Iranul este acum în centrul tensiunilor geopolitice, impactul direct asupra exporturilor românești este limitat. Mai mult, cererea pentru ovine rămâne ridicată tocmai pentru că perioada coincide cu sărbători religioase importante atât în lumea arabă, cât și în Europa. „Sunt doar câteva zile, e posibil ca un recul să se simtă într-o săptămână, două-trei, însă ținând cont că este și sărbătoare acolo, se așteaptă și sărbătorile creștine în Europa. Cel mai probabil, nu vor fi repercusiuni pe termen scurt, adică în apropierea sărbătorilor va fi cerere pe marfă și se va livra în ritm normal”, explică Arion, pentru FANATIK.

70% din producția anuală pleacă spre Orient

România nu este o mare consumatoare de carne de oaie. Paradoxal pentru o țară cu una din cele mai mari populații de ovine din Europa, consumul intern este concentrat aproape exclusiv în jurul Paștelui. În restul anului, cererea este una redusă.

„Pentru exportul din zona țărilor din Orientul Mijlociu, ar fi cam 70% din producția anuală, nu din cea din prezent, pe perioada sărbătorilor pascale. Pe perioada sărbătorilor pascale, undeva la 50% sau 60% din producție se valorifică intern, pentru că România nu are un consum constant în special la carnea de ovine. România se consumă puțin toamna și de Paște volume mai mari”, completează președintele Pro Agro.

Efecte în lanț

În plus, nici industria HoReCa nu ajută foarte mult la stabilizarea pieței, iar asta înseamnă că fermierii români depind aproape total de exporturi pentru a-și valorifica producția. Deși livrările continuă momentan fără probleme, situația se poate schimba rapid dacă războiul se extinde sau afectează transportul maritim. Ionel Arion avertizează că un recul ar putea apăra în următoarele săptămâni, în funcție de evoluția conflictului. Pentru exportatori, riscul major nu este doar cererea, ci și logistica. Transportul animalelor vii se face în mare parte pe mare, iar orice blocaj în rutele maritime sau în porturile din regiune ar putea afecta serios livrările.

Prețul mielului înainte de Paște: între piață și emoție

Prețul kilogramului de carne de miel este la un nivel similar cu cel din ultimii ani, iar fermierii spun că scumpirile, dacă vor fi, nu vor porni de la ei. „În general, pentru că e supus deciziilor de piață neloială, fermierul nu are marjă de profit foarte mare și nu poate crește prețul de unul singur pentru că nu i-l acceptă piața”, explică Arion.

Problemele apar, însă, pe lanțul comercial. Președintele Pro Agro spune că diferențele dintre prețul de la fermă și cel din supermarketuri sunt adesea uriașe, dar nu din cauza producătorilor: „Fermierii nu vor scumpi aceste produse, iar costurile în plus sunt de obicei adăugate după ce pleacă de la fermieri. Dacă piața de retail mare dorește să adauge ceva la preț, va adăuga și va specula această emoție din piață. Cert este că nu ar trebui să crească prețurile”.

Alte sectoare afectate

Altfel zis, ar putea deveni mai degrabă un argument comercial decât o cauză reală pentru scumpiri. Situația din sectorul ovin reflectă o problemă mai amplă din agricultura românească: fermierii sunt cei care suportă majoritatea costurilor, dar beneficiază cel mai puțin de pe urma produselor.

Ionel Arion oferă, în acest sens, mai multe exemple din alte sectoare agricole: „Dacă ne uităm la lapte, de exemplu, azi, la poarta fermei a scăzut foarte mult, în timp ce retailul crește prețul foarte mult. Dacă ne uităm la grâu, din septembrie-octombrie până azi, a scăzut foarte mult. Deci făina ar trebui să se obțină dintr-un grâu care are un cost mai mic. În retail, vedem că făina ajunge foarte mult”.

Situația este similară și în cazul cărnii de porc: „Carnea de porc produsă în România suportă cam 30% din cât consumăm, dar fermele suportă pierderi foarte mari, pentru că azi carnea de porc în linie e sub 1 euro pe killogram, în timp ce la galantare este foarte scumpă”.

Unde ar putea exporta România dacă Orientul Mijlociu devine complet nesigur

Dacă și din regiune se complică, România ar putea fi obligată să caute noi piețe de desfacere, iar alternative există. Una din variantele de pe masa specialiștilor este nordul Africii. „O piață de câștigat pentru România ar fi nordul Africii. Exportăm acum în Maroc, în Algeria, în Tunisia, dar la volume foarte mici. Eu consider că pe aceste piețe ar putea intra volume mai mari din România pe viitor”, ne-a precizat Arion. Problema, însă, e concurența mare. În țările menționate, România ar concura direct cu Spania, iar în Europa are un alt mare competitor important, pe lângă Peninsula Iberică: Irlanda.

În plus, există și riscuri legislative la nivelul Uniunii Europene. „E foarte important să păstrăm și piața comunității europene, pentru că dacă în viitor Comisia Europeană decide să ne interzică transportul animalelor vii pe mare la mai puțin de 24 de ore, practic nu va mai fi posibil transportul dintr-o țară a Uniunii într-o țară terță, cu vaporul, a animalelor vii”, ne-a explicat reprezentantul Pro Agro.

Costurile fermierilor cresc, chiar dacă prețurile nu

O astfel de decizie ar schimba radical modul de exportare a mieilor, aceștia urmând să fie sacrificați la noi chiar și pentru livrările către țările arabe, doar că nu e sigur dacă statele musulmane vor accepta să primească animalele în carcase, dat fiind cât de mult țin la propria tradiție de sacrificare a ovinelor. „Atunci va trebui să sacrificăm animalele local și să trimitem doar carcase, ori țările din Orientul Mijlociu respectă o tradiție chiar religioasă ca animalul să fie sacrificat acolo după anumite obiceiuri”, completează Arion, pentru FANATIK.

Chiar dacă prețul mielului nu ar trebui să crească artificial, fermierii se pregătesc pentru o perioadă dificilă. Conflictul din energie duce la scumpirea energiei și a combustibililor, ceea ce afectează direct agricultura: „Este foarte adevărat că nouă, fermierilor, ne vor crește costurile de producție de acum încolo, pentru că noi folosim energie pentru producție în fermele noastre. Fermele de păsări suportă încălzire, gaz + electric, fermele vegetale consumă multă motorină plus tot ce înseamnă logistică pentru hrana animalelor și transport”.