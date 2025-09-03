Sport

Miercurea neagră din istoria fotbalului românesc în cupele europene: “N-am dat niciun gol şi golaverajul a fost 0-15!”

Cupele europene au însemnat și bucurii, dar și momente de tristețe pentru echipele românești. Ce s-a întâmplat într-o zi de miercuri, când toate reprezentantele noastre au jucat.
Mihai Dragomir
03.09.2025 | 15:46
Cea mai dură zi din fotbalul românesc în cupele europene. Rezultante șocante înregistrate. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Fotbalul românesc are motive de bucurie după ce FCSB a ajuns din nou în faza principală din Europa League, iar Universitatea Craiova a obținut o calificare istorică în Conference League. Andrei Vochin și-a amintit însă de o zi neagră, în care echipele românești s-au făcut de râs simultan în cupele europene.

Cea mai tristă zi din istoria fotbalului românesc în cupele europene

Echipele românești au strâns tot felul de rezultate în cupele europene, de la victorii răsunătoare la umilințe care le bântuie chiar și astăzi. Andrei Vochin și-a amintit de o zi de miercuri în care reprezentantele noastre au eșuat lamentabil.

Mai exact, ziua de 24 octombrie 1990 a rămas drept una de coșmar pentru fotbalul românesc. Poli Timișoara, Steaua, Universitatea Craiova și Dinamo nu reușeau să marcheze niciun gol, dar primeau, la total, 15.

„A fost bombardament!”

„Sporting Lisabona i-a bătut 7-0 pe Poli Timișoara la retur, a fost bombardament. Ziua de 24 octombrie 1990 a rămas consemnată și sper să rămână asta ca ‘miercurea neagră’. Atunci se juca numai miercurea.

Rezultatele înregistrate de cele 4 echipe românești au fost: Sporting Lisabona – Poli Timișoara 7-0, Montpellier – Steaua 5-0, Universitatea Craiova – Borussia Dortmund 0-3 și Dinamo – FC Porto 0-0.

„Șocul era foarte mare pentru noi, eram obișnuiți cu finale și semifinale de cupe europene!”

N-am dat niciun gol și golaverajul a fost 0-15. În 24 octombrie 1990, aș vrea să rămână ‘miercurea neagră’ și să nu se mai întâmple așa ceva. Șocul era foarte mare pentru noi, eram obișnuiți cu finale și semifinale de cupe europene.

Dar deja jucătorii importanți au început să plece masiv de la echipe după 1990. De la Steaua și Dinamo au plecat atunci vreo 10-11 jucători. Asta a fost ‘miercurea neagră’!”, a povestit Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
