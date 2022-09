„Mighty Mouse”, campionul care a câştigat lupta cu viaţa. Demetrious Johnson are o poveste demnă de un film

Titulatura de GOAT (greatest of all time – cel mai bun din istorie) în artele marțiale mixte (MMA) i se potrivește mănușă lui Demetrious „Mighty Mouse” Johnson (35 de ani). Primii ani din viață nu au prea avut milă de sportivul american, care a decis totuși să asculte îndemnul mamei sale și să devină cel mai bun, indiferent de drumul pe care alege să îl urmeze. Povestea lui Demetrious Johnson este dovada vie că idealurile nu pot fi interzise.

Crescut de o mamă surdă și un tată agresiv

Demetrious Johnson s-a născut pe 13 august 1986, în Kentucky, dar copilăria și-a petrecut-o în Parkland, Washington. Primii săi pași în această lume au fost extrem de dificili. Americanul și frații săi au fost crescuți singuri de mama lor, Karen, care în ciuda faptului că era surdă nu și-a lăsat niciodată dizabilitatea să o țină departe de copiii ei.

„Mighty Mouse” nu a avut ocazia să își cunoască niciodată tatăl biologic. „N-am văzut nici măcar o poză cu el, nu îi știu nici măcar privirea, nimic”. Din acest motiv, când a mai crescut, luptătorul a trebuit să își suporte tatăl vitreg, care avea un comportament agresiv.

„Mama m-a învățat să o privesc mereu în ochi când îi vorbesc. Era modalitatea prin care ea putea să ne citeacă pe buze. Dar nu am realizat că este surdă, până când am aflat de la sora mea”, a dezvăluit Demetrious Johnson

„Da, sunt surdă. De ce crezi că că te puneam întotdeauna să bați în podea când aveai nevoie de ceva din altă cameră?”, i-a recunoscut Karen, micuțului Demetrious.

„Acum sunt şi eu tată, am învăţat o lecţie”

Chiar dacă avea toată susținerea mamei sale, dar și a surorii lui mai mari și a fratelului său mai mic, Demetrious Johnson a trebuit să îndure abuzurile tatălui vitreg, un fost militar american. Cu toate acestea, luptătorul a mărturisit că nu îi poartă pică și că această experiență nefericită l-a motivat și mai tare să atingă culmile gloriei.

„M-am bucurat de copilărie. Nu știam altceva, asta era viața pe care o avea. Nu îi port ranchiună tatălui meu vitreg acum. Așa a fost viața lui și acelea au fost deciziile luate de el. Acum sunt și eu tată și pot spune că până la urmă am învățat o lecție de la el”, a spus starul MMA.

Karen a făcut tot posibilul să își crească propriii copii cu un zel incredibil și să le ofere tot ce e mai bun, indiferent de obstacole. Acest devotament a lăsat urme adânci în personalitatea lui Demetrious, care preluat tot ce a fost mai bun de la mama lui. „Mighty Mouse” a făcut tot posibilul să devină cel mai bun și a reușit. În sport, domeniul pe care l-a iubit din totdeauna.

„Mereu am fost pasionat de sport. Am început să joc fotbal, iar după aceea am făcut atletism și cros, pentru ca apoi să trec la lupte. Mama a avut mereu încredere în mine. M-a susținut în îndeplinirea oricărui vis. Și-a crescut bine copiii. Era o femeie foarte fericită, bună și dulce”, sunt cuvintele cu care Demetrious Johnson descrie rolul important pe care mama sa l-a avut asupra carierei.

„Nu vedeam o modalitate prin care sportul să îmi plătească facturile”

Dragostea primită de la mamă, dar și ambiția sa teribilă l-au făcut pe Demetrious Johnson să urmeze o carieră în MMA. El a descoperit acest sport în timp ce se afla în căutarea unei activități care să îl mențină în formă. Americanul a ajuns la școala AMC Pankration, acolo unde l-a întâlnit pe antrenorul Matt Hume, cu care a creat numaidecât o simbioză fantastică.

Folosindu-se de background-ul pe care îl avea în lupte și de calitățile sale atletice, lui Demetrious i-au trebuit doar trei luni pentru a obține primele sale două victorii în MMA.

Drumul spre vârful muntelui a fost însă anevoios. Pentru a se întreține și pentru se pregăti în același timp, sportivul a trebuit să muncească full-time și să se antreneze în paralel. Totul până în anul 2011, când a primit șansa de a se bate pentru o centură.

Decizia care i-a schimbat viața

Am muncit mereu. Nu vedeam nicio modalitate prin care sportul să-mi plătească facturile lunare, ratele, mașina sau orice altceva. Munca zilnică a fost grea, dar am făcut-o. Am ajuns însă în momentul în care câștigam mai mult luptându-mă decât la jobul de zi cu zi. Atunci, Matt mi-a spus: «E timpul!». Și astfel am renunțat la serviciu și am început să mă antrenez la sală cu normă întreagă – Demetrious Johnson

A fost decizia care i-a schimbat viața lui Demetrious Johnson. Nu doar că a reușit să își asigure un trai decent pentru el și familia sa, dar a devenit și primul la categoria muscă, la cinci ani distanță de când și-a făcut debutul la profesioniști. „Mighty Mouse” deține un record incredibil. A fost invincibil timp de șase ani, timp în care și-a apărat cu succes de 11 ori la rând titlul mondial.

Johnson este liderul categoriei muscă a promoției ONE

După ce a pierdut titlul mondial la categoria muscă în fața lui Henry Cejudo, Demetrious Johnson a plecat din , și a făcut trecerea către promoția ONE Championship. A impresionat încă de la primul meci, când l-a învins printr-o ghilotină pe japonezul Yuya Wakamatsu. Au urmat apoi alte două victorii, cu Tatsumitsu Wada și Danny Kingad, Johnson trecându-și astfel în palmares și titlul la categoria muscă în versiunea ONE World Grand Prix.

„Artele marțiale mi-au dat șansa să am parte de viața pe care nu mi-am imaginat-o niciodată. Am reușit să îi ofer soției mele și copiilor mei o viață pe care eu nu am avut-o. Asta înseamnă cel mai mult pentru mine”, spune Demetrious Johnson.

Recorduri impresionante în MMA

Demetrious „Mighty Mouse” Johnson nu este considerat degeaba unul dintre cei mai buni luptători de MMA din istorie. Americanul în vârstă de 35 de ani este posesorul unor recorduri impresionante. El este singurul luptător din istoria UFC care a reușit să își ducă de zece ori adversarii la podea în trei lupte diferite și luptătorul care deține recordul de meciuri încheiate înainte de limită în categoria muscă din UFC, șapte la număr.

Totodată, Demetrious Johnson este și co-deținător al celei mai târzii victorii obținute vreodată în UFC, în minutul 4:59 al rundei a cincea (ultima), cu doar o secundă înainte de încheierea confruntării. Se întâmpla pe 25 aprilie 2015, în gala UFC 186, când americanul l-a făcut să cedeze printr-un armbar pe Kyoji Horiguchi și astfel și-a apărat cu brio titlul mondial al categoriei muscă.