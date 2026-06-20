Miguel Almiron, prima reacție după eliminarea șoc la Cupa Mondială! Ce mesaj a transmis după Turcia – Paraguay 0-1

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Miguel Almiron (32 de ani) a devenit prima „victimă” a noii reguli impuse de FIFA în fotbalul mondial. Recent, printre altele, s-a stabilit că jucătorii nu mai au voie să își ducă mâna la gură în timp ce se ceartă cu adversarii pe teren, pentru a fi eliminate cazurile în care se apelează la diferite jigniri sau atacuri de natură rasistă.

Miguel Almiron, eliminare istorică la Campionatul Mondial

S-a ajuns la concluzia că această chestiune reprezintă o necesitate după deja celebrul scandal petrecut în iarna acestui an la meciul de Champions League dintre Benfica și Real Madrid. Atunci, într-un context destul de tensionat izbucnit la un moment dat între fotbaliștii celor două echipe, Gianluca Prestianni s-a îndreptat către Vinicius Junior și i-a spus acestuia câteva lucruri pe un ton destul de apăsat.

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Imediat, starul brazilian i-a cerut arbitrului să oprească jocul, acuzând jigniri rasiste din partea adversarului său. „Centralul” s-a conformat și a pus în aplicare, pentru prima dată la acel moment, nou instituitul de către FIFA „protocol anti-rasism”. Meciul a fost oprit pentru câteva minute, timp în care Vinicius a luat loc pe banca de rezerve, iar ulterior jocul a fost reluat.

Miguel Almiron, primul fotbalist din istorie eliminat pentru că a dus mâna la gură

Așadar, acesta este contextul în care s-a ajuns la implementarea acestei prevederi în fotbalul mondial. Revenind, la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic această regulă a fost aplicată pentru prima dată. S-a întâmplat la meciul În prelungirile primei reprize, când sud-americanii conduceau deja, s-a iscat un conflict destul de aprins între jucătorii celor două echipe din cauza unui fault dur comis de un turc asupra lui Isidro Pitta.

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În acest context, la un moment dat Almiron și-a dus mâna la gură și i-a transmis câteva cuvinte lui Mert Muldur, fără să fie însă clar dacă a fost vorba sau nu despre jigniri. Cu toate acestea, conform protocolului, după ce a analizat faza pe monitorul VAR de la marginea terenului,

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Ce mesaj a transmis Miguel Almiron

După meci, Almiron s-a rezumat doar la a le mulțumi coechipierilor săi pentru faptul că, fără el pe teren, au reușit să apere până la finalul jocului avantajul de un gol înregistrat pe tabela de marcaj la momentul eliminării sale. „Vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru efortul de astăzi, au dat totul la fiecare minge. Vă mulțumesc, este o mândrie pentru mine să fac parte din această națională”, a scris fostul fotbalist de la Newcastle United, aflat în prezent în MLS, la Atlanta, pe rețelele de socializare.