Mihaela Bilic a dezvăluit care este alimentul care previne îmbătrânirea pielii: ”Este atât de important pentru echilibrul nutrițional”

Doctorul, supranumit nutriționistul vedetelor, Mihaela Bilic a dezvăluit care este alimentul care . Specialistul este de părere că acesta este extrem de important pentru echilibrul nutrițional. Poate fi consumat și în post.

Produsul care împiedică îmbătrânirea pielii, conform medicului Mihaela Bilic

Mihaela Bilic a găsit un care împiedică îmbătrânirea pielii și are alte multiple beneficii pentru sănătate. Medicul a subliniat importanța consumului acestuia pentru că este bun pentru toate etapele de vârstă.

ADVERTISEMENT

Specialistul în nutriție îl recomandă pentru că se poate consuma cu mare încredere în post, în zilele cu dezlegare. În Postul Crăciunului din cele 40 de zile în care credincioșii renunță la carne, lapte și ouă au la dispoziție 15 în care pot mânca acest aliment.

Acesta este peștele care este superior cărnii. Are proteine și este ușor de digerat, inclusiv de copii. De asemenea, are grăsimi sănătoase datorită conținutului de Omega 3 și acizi grași mononesaturați. În plus, este bogat în minerale esențiale, precum iod, zinc, seleniu și crom.

ADVERTISEMENT

Peștele este numai bun pentru dezvoltarea creierului și a funcției vizuale la copii. Mai mult, Mihaela Bilic susține că acest produs este ideal pentru creșterea și sănătatea adolescenților, fiind o variantă sigură în cazul alergiilor alimentare.

„Oare peștele nu este tot carne? Se vede treaba că și religia îl tratează preferențial, tocmai pentru că este atât de important pentru echilibrul nutrițional.

ADVERTISEMENT

Pentru adulții care țin la siluetă și vor să scape de kilogramele în plus, peștele este soluția- combinația de proteine și grăsimi din pește elimină inflamația din organism și intensifica arderile.

Când vine vorba de piele frumoasă, ameliorarea celulitei și protecție împotriva îmbătrânirii, cine credeți că vă ajută? Ați ghicit, tot peștele! Adăugați la asta efectul protector hepatic și cardiovascular”, a scris Mihaela Bilic pe .

ADVERTISEMENT

Ce tip de pește recomandă Mihaela Bilic

Mihaela Bilic mai arată că peștele joacă un rol important în creșterea imunității. Are numeroase beneficii pentru sănătate, indiferent care este tipul de pește consumat de fiecare persoană în parte. Expertul recomandă să se consume cât mai diversificat.

Așa se face să medicul îi sfătuiește pe oameni să cumpere atât pește mic, cât și pește mare. Nutriționistul nu lasă deoparte nici peștele slab sau pe cel gras, cum nu renunță nici la cel de import, captură sau de crescătorie.

Totodată, vedeta consumă pește proaspăt, în conservă sau congelat, precizând că nu trebuie să căutați peștele perfect, ci doar să consumați ceea ce vă place. Mai mult, Mihaela Bilic transmite că peștele se gătește simplu și se mănâncă cât mai des.