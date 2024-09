Mihaela Bilic a explicat de ce uleiul îngrașă mai tare decât untul: “Trebuie folosit cu zgârcenie”

Mihaela Bilic a explicat, într-o postare, de ce uleiul îngrașă mai tare decât untul. Acesta din urmă este mult mai sănătos, iar nutriționistul a enumerat motivele.

Mihaela Bilic a spus de ce uleiul îngrașă mai tare decât untul

Atunci când gătesc, în loc de unt, considerând că acesta nu îngrașă la fel de tare. Mihaela Bilic a explicat, însă, valorile nutriționale pentru fiecare dintre cele două produse.

Pe rețelele de socializare, nutriționistul a detaliat diferențele dintre unt și ulei. Aceasta a spus că uleiul îngrașă mai tare decât o poate face untul.

Nutriționistul a menționat un studiu care a demonstrat că multe persoane consideră că grăsimile de origine animală sunt cele care îngrașă mai mult.

“Uleiul îngrașă mai tare decât untul. (…) Din punct de vedere nutrițional această percepție este nu numai un mit, ci poate fi cauza nebănuită a kilogramelor în plus.

Punem ulei cu generozitate în mâncare/salată pe motiv că e vegetal și cumpăram smântână cu 12% grăsime că să nu ne îngrășam”, a scris Mihaela Bilic.

Potrivit Mihaelei Bilic, un gram de grăsime are 9 calorii, indiferent de unde provine. Uleiul are 900 de calorii per 100 ml, indiferent dacă este de măsline, de floarea-soarelui, porumb sau nuci.

O lingură de ulei de orice fel are 100 de calorii. “Uleiul este singurul produs alimentar care conține 100% grăsime, în compoziția lui nu intră apă, proteine sau glucide”, a mai precizat Mihaela Bilic.

Totodată, Mihaela Bilic a mai spus că uleiurile diferă atunci când vine vorba de conținut de acizi grași, însă au același aport caloric. Uleiul este un condiment, nu un aliment, astfel că “trebuie folosit cu zgârcenie și pus în mâncare cu lingura, NU cu sticla”, după cum a mai spus nutriționistul.

Câte calorii are, de fapt, untul

Untul și slănina conțin 80% grăsime, iar restul reprezintă apă. Untul este mai sărac în calorii, comparativ cu uleiul. Mai exact, 100 g unt înseamnă 700 de calorii. Un cub mic de unt, de 10 g, are 70 de calorii.

“Variantele de unt light au doar 40% grăsime, deci jumătate din numărul de calorii și se apropie de brânză și cașcaval că aport caloric -smântână conține 12-25% grăsime, restul e lapte; 1lingură smântână = 35 cal și 100g = 150 cal adică similar brânzei proaspete de vacă”, a mai explicat Mihaela Bilic.

Specialista că, în opinia sa, este “inutilă”, untul fiind mult mai sănătos. În privința uleiului, Mihaela Bilic îi îndeamnă pe oameni să fie atenți la cantitatea folosită.