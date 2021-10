Mihaela Bilic, adevărul despre divorțul de Constantin Stan. Medicul e însurat acum cu Andreea Berecleanu

Cunoscutul nutriționist avea tot ce-și poate dori un om de la viață, dar la un moment dat și-a dat seama că ceva lipsește. Atunci a hotărât să divorțeze de partenerul de viață, care acum este căsătorit cu Andreea Berecleanu.

Mihaela Bilic și Constantin Stan păreau că sunt de nedespărțit. Munceau împreună și se completau de foarte multe ori, însă a decis să-și schimbe prioritățile în viață, după ce a testat o mașină care-i plăcea.

Mihaela Bilic, totul despre divorțul de Constantin Stan. De ce a pus capăt mariajului

„Am făcut o criză la 40 de ani și am simțit, brusc, că nu mai pot continua nicio secundă să trăiesc așa cum trăisem până atunci. Totul părea perfect în viața mea. Munceam, aveam notorietate, aveam o relație pentru care mă invidiau mulți.

Eram cu doctorul Constantin Stan, alături de care făceam și o echipă imbatabilă, eram doi perfecționiști amândoi, ne-am potențat diabolic pe profesie. Eram de neoprit.

Eram un șofer extraordinar, aveam un Audi A6 Quattro și, fiindcă îl tot schimbam la fiecare doi ani, deci eram un client VIP, dealerul Audi m-a invitat într-o zi în Germania, la un drive test, ca să încerc noul Audi A8.

Îmi amintesc și acum, am plecat, moartă de oboseală, dar cu părul perfect coafat. Pe aeroportul din Berlin ne așteptau 25 de Audi-uri superbe. A fost dragoste la prima vedere, nu mai văzusem atâta perfecțiune și eleganță.

M-am așezat în mașină și, în timp ce mă minunam de cum arată, șoferul mi-a zis: «Ați văzut unde au pus pielea întoarsă la mașina asta? La cotieră, pentru că pe braț e cea mai fină parte a mâinii și trebuie să te mângâie».

Abia atunci mi-am dat seama că așa e. Parcă era primul moment din viața mea când simțeam ceva. Și m-am întrebat: «Dar eu ce am făcut până acum? Până acum de ce nu am simțit?».

Și m-am întors la București, am pus mâna pe telefon, am sunat la Bacău și am zis: «Dragă Constantin, eu nu pot să mă mai întorc, eu nu mai pot să trăiesc nicio secundă așa cum am trăit.

Nu știu exact ce vreau, dar încerc să aflu. Te rog doar să nu mă urăști pentru asta»”, a povestit Mihaela Bilic într-un interviu pentru .

Divorțul nu i-a adus tocmai liniștea la care spera, asta pentru că au existat perioade în care se trezea plângând. Aceste momente era întrerupte de altele de bucurie și extaz. În cele din urmă a luat o decizie radicală.

Mihaela Bilic a făcut curățenie generală în interior, după ani intenși de zbucium și așa a învățat să se asculte mai mult. A început să scrie cărți și acum este una dintre cele mai apreciate nutriționiste de la noi.