Mihaela Bilic dezvăluie leguma care ajută la slăbit. Specialistul avertizează, poate deveni o bombă calorică

Cunoscută pentru sfaturile pe care le oferă în social media și în emisiunile în care este invitată, Mihaela Bilic dezvăluie acum leguma care . Specialistul avertizează, subliniind că aceasta poate deveni o bombă calorică. Când se întâmplă acest lucru.

Leguma ideală pentru pierderea în greutate, conform medicului Mihaela Bilic

Mihaela Bilic a făcut o analiză minuțioasă a unei legume banale care este ideală pentru pierderea în greutate. Expertul susține că aceasta poate fi periculoasă pentru organismul uman dacă se consumă într-un anumit fel.

Renumitul medic nutriționist susține că este vorba de cartof, cunoscut drept „leguma săracului”. Acesta are numeroase calități pentru sănătate, motiv pentru care nu ar trebui să mai fie dat deoparte de cei care doresc să slăbească.

Așadar, cartoful este recomandat să fie consumat fiert sau copt de oamenii care sunt atenți la siluetă. Mai mult decât atât, ține de foame, fiind numai bun pentru persoanele care depun eforturi fizice, dar și pentru copii.

„Cartofii ar trebui să nu mai fie puși la colț. Cred că atunci când au apărut curele de slăbire, cartoful era la limita dintre legumă și produs cu amidon. Negăsindu-și locul foarte bine, a fost pus la colț pentru că are amidon.

Trebuie să știm că acel amidon înseamnă o glucoză cu absorbție lentă pe care organismul nostru o cheltuiește în mișcare. Toate celulele funcționează cu această glucoză. Depinde de cantitate.

La cartof avem o mulțime de variante care îi schimbă complet conținutul caloric. Cartoful proaspăt crud are apă, amidon, foarte puțin potasiu, puține minerale și vitamina C”, a transmis Mihaela Bilic, pe pagina de .

Când devine periculos cartoful

Mihaela Bilic susține că această are multiple beneficii pentru organism pentru că nu dă aciditate și se poate consuma cu mare încredere în posturile de peste an. În plus, cartoful neutralizează pentru că este ca un fel de tampon, echilibrând gusturile în mâncare.

Pe de altă parte, acesta poate deveni periculos în momentul în care este prăjit. Pentru că are în compoziția sa un conținut mare de amidon ajunge să absoarbă uleiul în timpul prăjirii, în tigaie, precum un burete.

În concluzie, devine o bombă calorică pentru că numărul de calorii crește de la 70 per 100 de grame până la 300 sau chiar 450 de calorii. Cartoful prăjit, spune Mihaela Bilic, are un indice glicemic mic pentru că uleiul împiedică într-un fel absorbția rapidă a glucozei.