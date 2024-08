Mihaela Bilic, rețetă japoneză perfectă pentru longevitate: ”Ingredientele sunt simple”

Mihaela Bilic, rețetă japoneză perfectă pentru . Cunoscutul medic spune că se folosesc ingrediente care sunt simple și o mare parte dintre acestea se găsesc în multe dintre locuințele cetățenilor români.

Mihaela Bilic, japonez ideal pentru o viață lungă. Renumitul nutriționist susține că se realizează cu puține produse. Vedeta este de părere că felurile de mâncare care nu sunt preparate termic sunt mult mai sănătoase decât cele care se fac pe aragaz sau la cuptor.

În această situație se încadrează de minune peștele care se găsește în sushi, unul dintre produsele renumite din Asia. Peștele se consumă alături de sos de soia, ridiche murată și wasabi (pastă de hrean) ca oamenii să fie în siguranță din punct de vedere alimentar.

Mai mult, prin această combinație se împiedică multiplicarea bacteriană, sosul de soia având inclusiv rolul de a «marina» proteinele din pește, datorită sării și acidității. Medicul mai spune că orezul are un rol hrănitor și proteic. De asemenea, conține amidon cu absorția lentă și nu are gluten.

„Toată lumea este de acord, mâncarea japoneză e sănătoasă. Dar ce înseamnă mâncare japoneză? Primul preparat care ne vine în minte este Sushi”, a notat Mihaela Bilic pe .

Mihaela Bilic, detalii despre consumul de sushi

„Ingredientele sunt foarte simple-orez fiert modelat sub forma unor grămăjoare mici, peste care se pune o bucățică de pește crud (somon, ton, doradă), creveți sau alte fructe de mare.

Tot produse tradițional japoneze sunt rulourile de orez numite Maki sau Sashimi, adică feliuțele subțiri de pește crud, de data asta fără nicio urmă de carbohidrați”, a completat Mihaela Bilic pe social media.

Nutriționistul vedetelor atrage atenția asupra faptului că sushi este dietetic, dar tot are calorii în compoziția sa. Un platou care conține acest produs, împreună cu Maki, cu o greutate de circa 440 de grame are 600 calorii.

Pe de altă parte, un platou care are Sashimi de somon are 150 g și 260 calorii. Diferența dintre cele două este dată de orez, transmite Mihaela Bilic. Și unde mai pui că sushi nu are grăsimi ascunse și nu conține sos de amidon și glutamat.

Mai mult decât atât, pasta de wasabi accelerează circulația și metabolismul. Wasabi sau hreanul japonez reprezintă o rădăcinioasă cu numeroase proprietăți pentru sănătatea umană dacă este consumat în doze mici.