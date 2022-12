Mihaela Bilic, sfaturi practice ca să nu ne îngrășăm de Sărbători, dar să și mâncăm tot ce vrem: ”Ne putem face toate poftele”

Mihaela Bilic a explicat, pentru FANATIK, ce trebuie și cum trebuie să mâncăm în această perioadă a anului, Sărbătorile fiind, de cele mai multe ori, prilej de festin pantagruelic.

Mihalela Bilic, sfaturi practice ca să nu se îngrășăm de sărbători

de la Pro TV, a explicat, pentru cititorii FANATIK, că există și varianta fericită a Sărbătorilor. Adică una în care mâncăm tot ce ne dorim, ne facem poftele, dar, totuși, ne păstrăm silueta.

Mai mult decât atât, a dezvăluit este să ne bucurăm de mâncărurile tradiționale, dar cu mare atenție, iar prepararea delicateselor trebuie să respecte anumite condiții pentru a rămâne și cu gust, dar să fie și… de dietă.

Mihaela Bilic: ”Crăciunul înseamnă atmosferă de sărbătoare, multe decorațiuni și miros de mâncare bună”

Ne aflăm într-una dintre cele mai speciale luni ale anului, iar în mai puțin de două săptămâni vom celebra una dintre cele mai frumoase sărbători. Ce înseamnă Crăciunul pentru tine?

– Crăciunul înseamnă atmosferă de sărbătoare, multe decorațiuni și miros de mâncare bună. Înseamnă o casă plină de oameni, care se bucură să fie împreună. Înseamnă să primești și să dăruiești!

Decorațiuni, cadouri, mâncare… cum te pregătești pentru sărbătorile acestui an?

– Anul ăsta voi fi musafir și voi pleca să îmi colind prietenii. Așa că… schimb registrul: dacă în postura de gazdă mă pregăteam cu preparate culinare, acum îmi doresc să găsesc cadoul potrivit pentru fiecare. Și nu este ușor!

Ne poți dezvălui câteva preparate pe care le gătești întotdeauna de sărbători? Fără de care nu există masă de Crăciun.

– Din păcate, eu nu știu să gătesc decât mâncăruri care sunt gata în 10 minute, nimic elaborat și complicat. Deci, meniul de sărbători nu este punctul meu forte. Însă o am pe mama, care gătește fabulos și îmi compensează lipsa de talent. Chiar și așa, sunt cea mai bună la tocat ingredientele pentru salata de boeuf.

Cum îți vei petrece Crăciunul de anul acesta?

– Prânzul din ziua de Crăciun va fi o masă mare la care vor fi prezente trei sau patru generații, cât să strângem laolaltă poveștile și tradițiile dintr-un veac. Genul de întâlnire în care nu te ridici de la masă 6-8 ore, cât să-ți pice bine și meniul, și conversația.

Mihaela Bilic, mare amatoare de cozonac

Care este tradiția pe care o respecți în fiecare an de Crăciun?

– Pe lângă bradul pe care îl împodobesc diferit în fiecare an, în ajunul Crăciunului avem obiceiul ca mama să frământe cozonac. Este un eveniment inedit și nu mă mir că mereu am prieteni în vizită, e greu să reziști unui cozonac proaspăt scos din cuptor. Avem și umplutură la alegere, ca să mulțumim toți musafirii!

Cunoscuta întrebare „Ce facem de Revelion?” este pe buzele tuturor. Tu cum vei petrece noaptea dintre ani?

– Voi începe noul an acolo unde se agață harta în cui. Plec în nordul țării, la Gura Humorului, ca să mă bucur plenar de tradiții și sărbători. Vreau să fie cu mâncare și băutură din belșug, muzică și voie bună, așa cum numai în Moldova găsești.

Ai avut vreodată parte de o pățanie amuzantă sau neașteptată de Revelion? Care este aceasta?

– Țin minte un final de an neașteptat. Am fost la o petrecere de Crăciun în Țara Făgărașului și după trei zile de ospăț am plecat la drum cu gândul să mă întorc acasă. Doar că în intersecția cu drumul național am dat de un indicator care arăta: dreapta București, stânga Arad. Am luat-o spre Arad și m-am oprit la Viena! A fost un început de an… altfel.

Respecți anumite tradiții sau superstiții în noaptea dintre ani? Dacă da, ne poți împărtăși câteva dintre acestea?

– Sigur, țin cont de superstiții. Nu întâmplător se spune că așa cum e noaptea de Revelion o să fie tot anul. Deci, musai să fie cu petrecere, dans și multă lume! Nu lipsesc strugurii și peștele din meniu, banii din buzunare și lenjeria roșie pentru noroc.

Există un mod în care ți-ai dorit întotdeauna să îți petreci sărbătorile de iarnă, dar planul nu s-a materializat nici până în prezent?

– Mereu există un vis pe care nu l-ai realizat și filmele de la Hollywood sunt vinovate de asta. Mi-aș dori sărbători de iarnă într-o cabană din lemn cu geamuri mari, în mijlocul pădurii de brazi. Să fie multă zăpadă afară și foc în șemineu, vin fiert și ciorapi de lână. Obligatoriu un labrador leneș, care sforăie. Ăsta e scenariul meu perfect de sărbători!

Mihaela Bilic, sfaturi practice pentru cei care vor și mâncare, și siluetă, de Sărbători

Ne poți da câteva idei de feluri de mâncare delicioase, perfecte de pus pe masă de Crăciun sau Revelion, dar care să nu contribuie la creșterea în greutate?

– Toate preparatele tradiționale sunt delicioase, n-ar trebui să ne lipsească nimic de pe masa de sărbători. Însă cuvântul delicios și dietetic nu au ce căuta în aceeași propoziție. Grăsimea, zahărul și făinoasele ne dau stare de bine, iar pentru siluetă singura soluție este cantitatea. O porție mică ne păzește de kilogramele în plus. Puțin și bun, ăsta să vă fie obiectivul!

Câteva sfaturi pentru a nu lua kilograme în plus în perioada sărbătorilor?

– Mâncăm din toate, dar nu tot! Și mai ales: nu totul la o singură masă! De la Crăciun până la Anul Nou avem o săptămână în care ne putem face toate poftele, nu vă grăbiți. Degresați piftia, nu puneți multă maioneză în salata de boeuf și nici ulei în sarmale. Cât despre friptură, evitați bucățile prea împănate și mâncați-o cu murături sau salată, ajută la slăbit.

Un mesaj de sărbători pentru toți cititorii Fanatik.ro?

– Le doresc un an nou plin de bun și bine! Să-și trăiască viața cum simt și cum le place, să aibă parte de experiențe minunate și de oameni interesanți. Și, dacă se simt suficient de curajoși, să-l elimine pe „trebuie” din vocabular și să rămână doar cu „vreau”!