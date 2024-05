Mihaela Buzărnescu a făcut primul pas pentru revenirea în circuit: „Ușor și sigur”

a făcut primul pas pentru revenirea în circuitul WTA după o pauză de aproape 2 ani. Ultimul meci jucat de sportiva din România a avut loc în luna august a anului 2022, împotriva Cristinei Dinu, meci din care Mihaela a ieșit accidentată.

Mihaela Buzărnescu, tot mai aproape de revenirea în circuit

Sportiva din România a fost nevoie să se opereze la începutul anului 2024, lucru care a dus la o nouă amânare cu vedere la revenirea acesteia pe terenul de tenis.

Deși la început părea o simplă entorsă, lucrurile nu au stat chiar așa pentru Mihaela Buzărnescu. Din fericire, fostul număr 20 WTA a revenit la antrenamente, acest lucru fiind anunțat chiar de ea.

„Ieri a fost o zi cu multe emoții, trăiri, curiozități și amintiri. După 10 luni și jumătate am pus prima oară mâna pe rachetă și am călcat pe terenul de tenis, să joc, nu să mă uit.

Bineînteles că am jucat foarte light, de la mijlocul terenului și 10% din capacitatea mea, dar o iau pas cu pas, treptat.

Ușor și sigur cum s-ar zice, ca să pot reveni în competiții 100% fit (se vede că am de lucru și pe partea aceasta) and cured from injuries.

Răbdare și perseverență, pentru că personal nu mi-am dorit ever să-mi iau la revedere de la tenis din cauza unor accidentări, așa că one more time vreau să văd ce și cât pot. Wish me luck people!”, a fost mesajul transmis de Mihaela Buzărnescu pe Instagram.

Ce a făcut Mihaela Buzărnescu cu primul milion câștigat din tenis

În cadrul unui podcast publicat canalul de Youtube „Regend MMM”, a dezvăluit cum a cheltuit primul milion pe care aceasta l-a câștigat din tenis.

Mihaela Buzărnescu a declarat că a ales sa-l investească în imobiliare pentru a-și asigura un venit stabil în perioada când va decide să se retragă din tenis

„Păi, ce să fac, am investit din el. pe partea de imobiliare în mare parte, în bănci. Fiind tot timpul într-o alertă, cu programul și cu sportul, nu stai să te gândești.

Eu știu de unde am plecat. Niciodată nu o să mă schimb. Știu cum e să ai, să n-ai, să fii de mijloc, de sus și de toate. Țin minte cum era când eram eu mică.

Știu să apreciez și să valorific banii, valoarea lor. Nu sunt o persoană care să cheltuiască fără sens. Sunt destul de chibzuită, pentru că știu cât de greu se muncesc și cât de ușor se duc”, a declarat Mihaela Buzărnescu în cadrul podcastului.