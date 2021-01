Mihaela Buzărnescu, detalii de la Australian Open: „Suntem escortate la antrenament. O patrulă ne supraveghează”

Ajunsă pe tabloul principal de la Australian Open, după ce a reușit să treacă de calificări, Mihaela Buzărnescu a vorbit despre tratamentul de care beneficiază sportivii prezenți la Antipozi.

Problemele au apărut în preajma turneului din Australia odată ce au fost descoperite cazuri de coronavirus la bordurile avioanelor care au transportat sportivii din diferitele colțuri ale lumii.

În vârstă de 32 de ani, Buzărnescu anunță că vrea să revină în zona locurilor de top din ierarhia WTA. În prezent, jucătoarea din București este clasată pe locul 137, însă în 2018 ajunsese până pe poziția 20.

Mihaela Buzărnescu, detalii de la Australian Open: „Ieșim din camere doar câteva secunde, cât să luam mâncarea din fața ușii”

Nu mai puțin de 72 de sportivi au fost carantinați total după ce au fost transferați la Australian Open cu ajutorul unor avioane la bordurile cărora s-au regăsit și persoane infectate cu noul coronavirus.

Printre sportivii forțați să se carantineze total, adică să nu iasă din camera de hotel nici măcar pentru a se antrena, se află și Sorana Cîrstea. Românca s-a declarat extrem de revoltată de modul în care a fost gestionată situația.

Sorana Cîrstea a afirmat că organizatorii nu le-au anunțat pe sportive că vor fi carantinate total, în cazul în care în avioane se vor afla persoane infectate cu noul coronavirus.

Mihaela Buzărnescu, o altă sportivă din România care va fi prezentă pe tabloul principal de la Australian Open, a dezvăluit cum se desfășoară concret lucrurile pentru tenismenii care au scăpat de carantina totală.

„Am ajuns în Australia și, din nou, suntem în camera de hotel. Dar vestea bună e că testul a ieșit negativ și sper ca de mâine (n.r. 18 ianuarie) să mă pot antrena. Regulile sunt cele mai stricte de când s-au reluat competițiile. Nu avem voie să ieșim din cameră decât pentru a lua mâncarea din fața ușii. Nu avem voie să stăm mai multe secunde, că ne spun imediat să intrăm în cameră.

Pentru următoarele două săptămâni, când ne vom antrena, vom fi însoțite de o escortă către teren. Avem voie în bază timp de cinci ore, cu tot cu antrenament, parte de fitness și mâncare. Apoi suntem escortate din nou spre camera de hotel, de unde nu avem voie să ieșim. Avem o patrulă care merge pe fiecare palier și ne supraveghează, nu ne lasă să ieșim.

Este foarte important că organizatorii depun toate aceste eforturi pentru ca turneele să se joace în condiții bune și de siguranță maximă. Sunt bucuroasă că respectăm regulile și sper să fie cât mai puține cazuri în aceste săptămâni aici. Îmi doresc foarte mult să pot juca”, a spus Mihaela Buzărnescu pe pagina sa de Facebook.

Mesaj pentru fani: „Să mă susțineți la fel ca în calificări”

Clasată pe locul 137 în ierarhia WTA, Mihaela Buzărnescu nu a fost mereu atât de jos în clasamentul global. În 2018, înainte să se accidenteze grav la Rogers Cup, sportiva ajunsese până pe locul 20!

Revenită pe teren, Buzărnescu a început să progreseze și a ajuns să obțină calificarea pe tabloul principal al turneului de Grand Slam de la Antipozi. Ea le-a mulțumit fanilor pentru susținere, le-a cerut sprijinul în continuare și și-a anunțat revenirea în top.

„Sper să mă susțineți la fel ca în calificări. Am nevoie de susținerea voastră și de înțelegerea voastră. Aveți răbdare și încredere în mine. Și eu am încredere în mine, o să fie un an bun. Am nevoie să mă susțineți orice ar fi. Îmi doresc foarte mult să intru iar în top și să vă bucurați de meciurile mele”, a transmis sportiva.