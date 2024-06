Mihaela Buzărnescu, intervenție estetică neobișnuită pentru o femeie. La ce a apelat jucătoarea de tenis

Mihaela Buzărnescu a împlinit 36 de ani luna trecută și spune că se pregătește pentru revenirea în tenis. Ea nu a mai jucat de 22 de luni, fiind măcinată de accidentări și intervenții chirurgicale.

I se rărise părul în zona superioară a frunții

Mihaela a decis să-și îmbunătățească aspectul fizic cu o intervenție estetică mai puțin obișnuită. Ea a apelat la un implant de păr, efectuat la o clinică din București.

“Am avut plăcerea să o am ca pacientă pe jucătoarea de tenis profesionist Top 20 mondial la simplu și 24 la dublu Mihaela Buzărnescu, care a optat pentru transplantul de păr FUE avansat NO SHAVE. Extracția și implantarea s-au realizat cu micropunch și implantatoare de calibru 0.7 mm, rezultatul fiind absolut natural, fără tunderea părului,nefiind necesară o perioadă de recuperare“, a dezvăluit medicul Cosmin Moculescu.

“Nu am avut dureri, nu am simțit nimic și abia aștept să văd rezultatul final. Mă simt norocoasă că am putut face asta. Am plecat pe picioare din clinică, fără niciun fel de probleme“, a afirmat Miki Buzărnescu.

Zona de implant a fost în partea superioară a frunții. Sportiva a explicat că din cauza faptului că a purtat mai mereu șapcă părul ei s-a rărit acolo. Ea a simțit nevoia unei îmbunătățiri și de aceea a apelat la implant.

Mihaela Buzărnescu nu a mai jucat un meci oficial din august 2022. Atunci, la turneul Challanger de la Iași, ea a suferit o accidentare urâtă în meciul cu o altă româncă, Cristina Dinu.

„A fost o perioadă foarte grea și neagră pentru mine. Am stat închisă în casă cu săptămânile, îmi era foarte greu să trec peste această accidentare. Mă așteptam să primesc mai multă susținere din partea tenisului românesc și am fost puțin dezamăgită. M-am simțit dată uitării”, a dezvăluit Mihaela Buzărnescu.

A câștigat aproape trei milioane de dolari din tenis

În toată cariera ei, Mihaela Buzărnescu a câștigat un singur titlu de simplu. La începutul lunii august 2018, ea a ocupat cea mai bună poziție în clasamentul WTA, urcând pe locul 20 WTA.

Până în prezent, Miki acumulat din tenis suma de 2.728.834 de dolari din tenis. Ea a mărturisit că mare parte din aceștia au fost investiți în imobiliare și criptomonede.